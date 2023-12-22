نقدم لكم هاتف Find N3: عصر جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي

لقد وصل هاتف Find N3، وهو يرتقي بعالم الهواتف الذكية القابلة للطي إلى آفاق جديدة. بفضل تصميمها الأنيق ووظائفها المحسنة، تثبت شركة أوبو أنها أكثر من مجرد تحديث للأجيال.

بالمقارنة مع سابقه، يتميز Find N3 بمظهر وملمس بحجم الهاتف الذكي. الحواف أرق، مما يمنحها مظهرًا أكثر أناقة ومعقولة. لكن هذه مجرد البداية. عقدت شركة Oppo شراكة مع OnePlus لإنشاء جهاز يجمع بين أفضل ما في العالمين. تتطابق الأجهزة الداخلية والشاشة القابلة للطي والكاميرا الرئيسية المدعومة بـ Hasselblad بين Find N3 وOnePlus Open، مع وجود اختلافات فقط في أسمائهم وأنظمة التشغيل.

إحدى الميزات البارزة في Find N3 هي مفصلة Teardrop المحسنة. تدعي شركة أوبو أن هذه المفصلة الجديدة تقضي على التجعد القابل للطي الشائع في الهواتف القابلة للطي. على الرغم من أنه يقلل من التجعد، إلا أنه لا تزال هناك خطوط باهتة مرئية في زوايا معينة. ومع ذلك، فإن هذا العيب البسيط لا ينتقص من التجربة الشاملة.

يقدم Find N3 أيضًا طريقة جديدة لاستخدام شاشة قابلة للطي. مع القدرة على الطي في منتصف الطريق، يصبح النصف العلوي هو لوحة العرض بينما يعمل النصف السفلي كمرساة. تعد هذه الميزة مثالية لمشاهدة برامجك المفضلة من خدمات البث مثل Netflix وYouTube.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشاشة القابلة للطي عبارة عن نقطة جذب لبصمات الأصابع ولا يمكن فتحها بالكامل بزاوية 180 درجة. هذه مشكلات شائعة في الأجهزة القابلة للطي، ولكنها لا تنتقص من الجودة الشاملة ووظائف Find N3.

من حيث الأداء، يتم تشغيل Find N3 بواسطة Snapdragon 8 Gen2 SoC، مما يوفر أداءً سلسًا ومثاليًا في جميع المهام. تتميز شاشة LTPO3 OLED بأنها قابلة للقراءة في ضوء الشمس وتوفر تجربة مشاهدة مذهلة.

إحدى الميزات البارزة في Find N3 هي ميزة Boundless View، والتي تتيح لك الحصول على ثلاثة تطبيقات مختلفة على الشاشة في وقت واحد. على الرغم من أنها ليست الميزة الأكثر عملية، إلا أنها تضيف إحساسًا بالإثارة والابتكار إلى الجهاز.

بشكل عام، يعد هاتف Find N3 بمثابة تغيير جذري في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي. بفضل تصميمه الأنيق، ووظائفه المحسنة، وميزاته المبتكرة، فإنه يضع معيارًا جديدًا لهذه الصناعة. لقد أثبتت شركة أوبو مرة أخرى أنها في طليعة تكنولوجيا الهواتف الذكية.