أوبو Find N3 Flip: منافس مثير للإعجاب في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي

وضعت شركة أوبو بصمتها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بأحدث عروضها، وهو هاتف أوبو Find N3 Flip. على الرغم من أنها قد لا تتبع الاتجاه الذي حددته شركة موتورولا مع شاشة ذات غطاء مربع، فقد قدمت شركة أوبو ميزات وتحسينات جديدة لجعل جهازها متميزًا.

أحد الميزات البارزة في هاتف Find N3 Flip هو نظام الكاميرا الخاص به. قامت شركة أوبو بتضمين إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، وهو الأول من نوعه للهواتف الذكية القابلة للطي. تصميم تخطيط الكاميرا فريد من نوعه ويضيف لمسة من الفخامة للجهاز. تبلغ وحدة الكاميرا الدائرية التي تحمل العلامة التجارية Hasselblad نفس سمك Rs تقريبًا. 10 عملة معدنية، مما يضمن بقاء الهاتف ثابتًا عند وضعه على سطح مستو.

إضافة أخرى ملحوظة إلى هاتف Find N3 Flip هي شريط تمرير تنبيهات OnePlus، وهي ميزة مستعارة من أجهزة OnePlus. يتيح شريط التمرير ثلاثي المراحل للمستخدمين تغيير ملفات تعريف الجهاز بسهولة. على الرغم من أنه قد يكون جديدًا بالنسبة لمستخدمي أوبو، إلا أن مستخدمي ون بلس سيجدونه مألوفًا ومفيدًا.

فيما يتعلق بالتصميم، يحتفظ هاتف Find N3 Flip بالتصميم الدائري والمريح لسلفه Find N2 Flip. ومع ذلك، قد يجد بعض المستخدمين أن اللون اللامع زلق ويفتقدون خيار اللون الأسود المطفأ المتوفر في الطراز السابق. تشتمل شركة أوبو على علبة غير لامعة في الصندوق لتوفير قبضة وحماية أفضل.

توفر الشاشة الداخلية القابلة للطي لـOppo Find N3 Flip حواف رفيعة وثنية بسيطة، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم غامرة وسلسة. لا تجمع الشاشة بصمات الأصابع بسهولة ويمكن مسحها بسهولة. ومع ذلك، هناك إزعاج طفيف عند استخدام شاشة الغطاء العالي. تشجع شركة أوبو المستخدمين على استخدام الهاتف مع وضع المفصلة لأسفل، الأمر الذي قد يتطلب استخدام الهاتف بكلتا اليدين أو فتحه بإصبع مختلف.

من حيث التسعير، يتم تسعير هاتف أوبو Find N3 Flip بشكل تنافسي بسعر روبية. 94,999 لنسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومتغير التخزين 512 جيجا بايت. إنه يوفر بديلاً قويًا لجهاز Galaxy Z Flip 5 من سامسونج، والذي يبلغ سعره Rs. 99,999 للنموذج الأساسي مع ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين الأقل.

بشكل عام، يعد هاتف Find N3 Flip منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. بفضل ميزاته الفريدة ومفصلاته المحسنة وأسعاره التنافسية، فهو بالتأكيد يستحق الاهتمام لأولئك الذين يبحثون عن جهاز متميز قابل للطي.