أوبو A79 5G: أعجوبة المدى المتوسط ​​ذات الريش المتوهج

حقق هاتف oppo A79 5G دخولًا كبيرًا إلى سوق الهواتف الذكية الماليزية، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من الأناقة والاتصال. تم تصنيف هاتف أوبو A5 79G كجهاز متوسط ​​المدى مزود بقدرات 5G، ويتميز بتصميمه الجذاب "Glowing Feather".

يمكن للعملاء المهتمين الآن شراء هاتف oppo A79 5G من قنوات مختلفة بما في ذلك متاجر التجزئة الرسمية للعلامات التجارية، وتجار التجزئة الشركاء، ومتجر oppo Malaysia الإلكتروني، ومتجر oppo الرسمي على Lazada وShopee. بسعر 1,199 رينجيت ماليزي، يأتي هذا الهاتف الذكي بتكوين واحد يضم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين. ومن المثير أيضًا أن لديك فرصة للفوز بهاتف oppo A79 5G مجانًا من خلال المشاركة في مسابقة على صفحة oppo Malaysia على الفيسبوك والإجابة على ثلاثة أسئلة بشكل صحيح قبل 15 نوفمبر.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فإن هاتف oppo A79 5G لا يخيب الآمال. يتميز بشاشة FHD+ كبيرة مقاس 6.72 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وغامرة. على الرغم من أنها تعتمد على لوحة LCD، إلا أن ألوانها لا تزال مثيرة للإعجاب لأنها تغطي التدرج اللوني الكامل DCI-P3. ومع ذلك، فإن ذروة السطوع تكون أقل قليلاً عند 680 شمعة مقارنة بمنافسيها من نوع AMOLED. ولحماية الشاشة من الخدوش، قامت شركة أوبو بدمج زجاج Panda Glass وكرمت الجهاز بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

يكشف الكشف عن الجزء الخلفي من هاتف oppo A79 5G عن تصميم أرجواني ساحر، خاصة في الإصدار Dazzling Purple. يتميز بلمسة نهائية مزخرفة تذكرنا بالريش، مما يضيف لمسة من الأناقة والتفرد. للحصول على بديل أكثر تقليدية، يوفر طراز Mystery Black جاذبية كلاسيكية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف الذكي يزن 193 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 7.99 ملم، مما يضمن الراحة وسهولة الحمل.

تحت السطح، يتم تشغيل هاتف oppo A79 5G بواسطة MediaTek Dimensity 6020، مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR8X بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 256 بسعة 2.2 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، هناك فتحة لبطاقة microSD للتخزين القابل للتوسيع. يعمل بنظام التشغيل Android 13، مع تراكب ColorOS 13.1 من شركة Oppo لتجربة مستخدم سلسة. تغذي كل هذه الميزات بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 واط.

على الجانب الأمامي للكاميرا، يتميز هاتف oppo A79 5G بكاميرته الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي تتميز بفتحة f/1.8. وهي مصحوبة بكاميرا بورتريه ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، مدمجة داخل نتوء الكاميرا المستوحى من الساعات الميكانيكية. يعرض هذا التصميم شكل قرص مزدوج وملمس عاكس. وللحصول على صور سيلفي مذهلة، يوفر الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

تشتمل الميزات الإضافية الملحوظة في هاتف oppo A79 5G على مكبرات صوت استريو بصوت أعلى بنسبة تصل إلى 86٪، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ودعم الاتصال اللاسلكي 5G وNFC وWiFi 5 وBluetooth 5.3. بفضل تصميمه الجذاب ومواصفاته المثيرة للإعجاب واتصالات الجيل التالي، يعد هاتف أوبو A79 5G أعجوبة متوسطة المدى تلبي جميع المتطلبات المناسبة لمستخدمي الهواتف الذكية الحديثة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يتوفر هاتف oppo A79 5G في ماليزيا؟

نعم، يتوفر هاتف oppo A79 5G للشراء في ماليزيا من خلال قنوات البيع بالتجزئة المختلفة مثل متاجر العلامات التجارية الرسمية وتجار التجزئة الشركاء ومتجر oppo Malaysia الإلكتروني والمنصات عبر الإنترنت مثل Lazada وShopee.

2. ما هي تكلفة هاتف أوبو A79 5G؟

يبلغ سعر هاتف oppo A79 5G 1,199 رينجيت ماليزي في ماليزيا للتكوين الفردي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

3. ما هي الميزات البارزة لهاتف Oppo A79 5G؟

يتميز هاتف oppo A79 5G بتصميم "Glowing Feather Design" الفريد من نوعه مع لمسة نهائية مزخرفة، وشاشة كبيرة مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز، واتصال 5G، ومعالج MediaTek Dimensity 6020 القوي، ومكبرات صوت استريو بحجم محسّن، وبطارية 5,000 مللي أمبير في الساعة. بطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.