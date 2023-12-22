نقدم لكم هاتف oppo A59 5G: الهاتف الذكي 5G الأكثر تكلفة في الهند

ملخص: أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أوبو هاتف أوبو A59 5G في الهند، مدعية أنه جهاز 5G الأقل تكلفة ضمن فئة 15,000 روبية هندية. يتوفر الهاتف الذكي في نوعين مختلفين ويمكن شراؤه من متاجر أوبو الرسمية، بالإضافة إلى منصات عبر الإنترنت مثل أمازون وفليبكارت. يمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بخيارات الاسترداد النقدي والأقساط الشهرية المتساوية من بنوك مختارة.

حققت شركة أوبو نجاحًا كبيرًا في السوق الهندية من خلال إطلاق هاتفها الذكي المرتقب أوبو A59 5G. بسعر مغري يبلغ 14999 روبية هندية، يميز هاتف oppo A59 5G نفسه باعتباره جهاز 5G الأقل تكلفة في فئته.

يمكن للعملاء الحصول على هاتف oppo A59 5G اعتبارًا من 25 ديسمبر 2023 عبر قنوات مختلفة. يتوفر الهاتف الذكي في نسختين – أحدهما بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي والآخر بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاختيار بين خيارات الألوان Starry Black وSilk Gold.

ما يجعل هذا الهاتف الذكي أكثر جاذبية هو مجموعة العروض المتاحة للعملاء. يمكن للمشترين الاستمتاع باسترداد نقدي يصل إلى 1500 روبية هندية والاستفادة من خيار القسط الشهري بدون تكلفة لمدة تصل إلى ستة أشهر من بنوك مختارة، بما في ذلك بطاقات SBI، وIDFC First Bank، وبطاقة ائتمان Bank of Baroda، وAU Finance Bank، وOne Card من منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية ومتجر أوبو.

وبالانتقال إلى المواصفات، يتميز هاتف oppo A59 5G بتصميم نحيف للجسم ويتميز بشاشة ضوء الشمس 90 هرتز مع سطوع 720 شمعة في المتر المربع. تدعي الشركة أن الألوان العالية NTSC بنسبة 96 بالمائة توفر تجربة نابضة بالحياة، خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما يتعلق بالتخزين، يوفر الهاتف الذكي ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) بسعة 128 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة لجميع احتياجاتك. يمكن أيضًا توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حتى 6 جيجابايت للحصول على الأداء الأمثل. مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 6020 SoC، يقوم هاتف oppo A59 5G بدمج المودم في شريحة 7 نانومتر منخفضة الطاقة، مما يضمن الاستخدام الفعال.

تفتخر شركة أوبو بالتجربة البصرية للهاتف الذكي، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 MC2، وحماية الطلاقة لمدة 36 شهرًا، والحوسبة الديناميكية ColorOS. يتميز هاتف اوبو A59 5G بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة. كما أنها تتميز بوضع Ultra Night Mode للحصول على صور ليلية واضحة وتقليل الضوضاء متعددة الإطارات للحصول على تجربة تصوير أفضل. علاوة على ذلك، فإن الجهاز محمي ضد الغبار بمعيار IP54.

يعد هاتف أوبو A59 5G بمثابة تغيير جذري في سوق الهواتف الذكية 5G، حيث يوفر القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالميزات. سواء كنت من عشاق التكنولوجيا أو تبحث ببساطة عن هاتف ذكي يمكن الاعتماد عليه، فإن هاتف oppo A59 5G يستحق الاهتمام بالتأكيد.