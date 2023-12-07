مشاريع القوانين المقترحة لحماية الإسكان الميسر في نيويورك

ملخص: تهدف العديد من مشاريع القوانين، التي تنتظر توقيع المحافظ كاثي هوتشول، إلى معالجة أزمة الإسكان في مدينة نيويورك من خلال الحفاظ على المساكن الحالية ذات الأسعار المعقولة وحمايتها. من شأن هذه الفواتير أن تبقي الشقق ذات الإيجار المستقر ميسورة التكلفة، وتمكين المستأجرين من معالجة الاحتيال في زيادة الإيجار، وتوفير التوجيه بشأن تثبيت الإيجار في المناطق الواقعة شمال الولاية، وتوضيح ملكية المبنى والمسؤولية عن الصيانة. مع تزايد عدد الأفراد المشردين والخسارة المستمرة للمساكن ذات الأسعار المعقولة، من الضروري التوقيع على مشاريع القوانين هذه، لأنها تتوافق مع هدف قانون المستأجر التاريخي لعام 2019، قانون استقرار الإسكان وحماية المستأجر.

يسعى مشروع القانون الأول إلى الحفاظ على القدرة على تحمل تكاليف الشقق ذات الإيجار الثابت من خلال تطبيق لوائح أقوى. وعلى الرغم من وجود لوائح تنظيمية مفيدة بالفعل، إلا أن القانون من شأنه أن يوفر قدرًا أكبر من الحماية. يهدف مشروع القانون الثاني إلى تمكين المستأجرين من معالجة الاحتيال في زيادة الإيجار الذي حدث قبل قانون استقرار الإسكان وحماية المستأجر لعام 2019. وهذا من شأنه أن يضمن حصول المستأجرين على معاملة عادلة وعدم تعرضهم لزيادات مفرطة في الإيجار.

بالإضافة إلى ذلك، يركز مشروع قانون آخر على توفير التوجيه للمحليات الواقعة شمال الولاية فيما يتعلق بتثبيت الإيجارات. فهو يسمح لهذه المجتمعات باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إذا كانوا يريدون تنفيذ تدابير تثبيت الإيجارات. وأخيرًا، يهدف مشروع القانون الرابع إلى توضيح ملكية المبنى ومسؤوليته عن الصيانة. ومن خلال تحديد هذه الجوانب بوضوح، يمكن للمستأجرين تحميل الأطراف المناسبة المسؤولية عن مشكلات الإصلاح والصيانة.

إن تأخير التوقيع على مشاريع القوانين هذه من شأنه أن يمنح أصحاب العقارات فرصة لأخذ المزيد من الشقق ذات الإيجار المستقر من سوق الإسكان بأسعار معقولة. وتشكل ممارسة "الفرانكشتاينينغ"، حيث يتم دمج الوحدات ذات الأسعار المعقولة وتحويلها إلى شقق فاخرة، مصدر قلق متزايد. علاوة على ذلك، فإن التأخير يمنع البلديات من إجراء تقييم دقيق لعدد الوحدات الشاغرة وتحديد ما إذا كان يحق لمستأجريها تثبيت الإيجار.

على المستوى المحلي، اقترحت عضوة المجلس كارلينا ريفيرا مشروع القانون، مقدمة. 195-ب، يدعو إلى إجراء عمليات تفتيش في المدينة للشقق غير المأهولة التي تشكل خطراً على السكان المجاورين. ومن شأن هذا الإجراء أن يثبط تخزين الشقق الفارغة ويحمي سلامة المجتمعات المحيطة.

ويشكل الحفاظ على مخزون المساكن المستقرة الإيجار خطوة حاسمة في معالجة أزمة الإسكان. من خلال التوقيع على مشاريع القوانين هذه، سيضمن الحاكم هوشول بقاء الشقق ذات الأسعار المعقولة في متناول المستأجرين وتزويد البلديات بسلطة اختيار تدابير تثبيت الإيجار. ومن الضروري حث الحاكم على التوقيع على مشاريع القوانين هذه على الفور وحماية حقوق المستأجرين أثناء مكافحة أزمة الإسكان في مدينة نيويورك.