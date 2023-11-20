أزمة القيادة الجديدة تهز OpenAI حيث يطالب الموظفون باستقالة مجلس الإدارة

تواجه OpenAI، شركة الذكاء الاصطناعي المرموقة والمعروفة بعملها الرائد في هذا المجال، اضطرابًا كبيرًا حيث يهدد 490 موظفًا بالمغادرة ما لم يكن هناك إصلاح شامل لمجلس الإدارة وإعادة سام ألتمان إلى منصبه كرئيس تنفيذي، إلى جانب المؤسس المشارك جريج بروكمان. ينبع الجدل من إقالة ألتمان مؤخرًا من قبل مجلس الإدارة، الأمر الذي أثار استياءً واسع النطاق بين الموظفين.

في رسالة شديدة اللهجة أصدرها موظفو OpenAI، أعربوا عن قلقهم من أن الطريقة التي تم بها إنهاء عمل Altman وعزل Brockman من مجلس الإدارة لم تقوض مهمة الشركة فحسب، بل عرّضت إنجازاتهم الجماعية للخطر أيضًا. ويتهم الموظفون مجلس الإدارة بعدم الكفاءة وانعدام المصداقية في الإشراف على OpenAI.

الجانب المثير للدهشة في الرسالة هو إدراج إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء في OpenAI وعضو مجلس الإدارة الذي واجه هو نفسه اتهامات بتدبير انقلاب مجلس الإدارة ضد ألتمان. ومع ذلك، أعرب سوتسكيفر عن أسفه لدوره، مشيرًا إلى أنه لم يقصد أبدًا الإضرار بالشركة وأنه ملتزم بإعادة توحيد المنظمة.

يأتي هذا التطور الأخير بعد عطلة نهاية أسبوع عاصفة في وادي السيليكون. قام مجلس إدارة OpenAI في البداية بإزالة ألتمان، بسبب افتقاره إلى الشفافية في الاتصال، لكنه واجه ردود فعل عنيفة من المستثمرين، بما في ذلك شركة مايكروسوفت العملاقة في الصناعة. أدى ذلك إلى خطة محتملة لعودة ألتمان، والتي تم إلغاؤها في النهاية من قبل مجلس الإدارة. في تحول مفاجئ للأحداث، تم الإعلان عن انضمام كل من ألتمان وبروكمان إلى مايكروسوفت لقيادة وحدة أبحاث متقدمة جديدة للذكاء الاصطناعي.

ردًا على هذه التطورات، قام مجلس إدارة OpenAI بتعديل قيادته مرة أخرى، فاستبدل الرئيس التنفيذي المؤقت ميرا موراتي بإيميت شير، الرئيس التنفيذي السابق لموقع بث ألعاب الفيديو Twitch. أدى هذا التتابع السريع للتغييرات إلى إصابة العديد من موظفي OpenAI بالإحباط، لا سيما بسبب النقص الملحوظ في التواصل فيما يتعلق بإنهاء عمل ألتمان.

تتضمن رسالة الموظفين تهديدًا بالانضمام إلى Altman في Microsoft، حيث يزعمون أن Microsoft أكدت لهم مناصب في الشركة التابعة الجديدة. يصر موظفو OpenAI على أنه ما لم يتنحى جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ويتم تعيين مديرين مستقلين رئيسيين جديدين، إلى جانب إعادة Altman وBrockman، فإنهم سيتخذون إجراءات فورية للاستقالة والانضمام إلى شركة Microsoft الفرعية التي تم تشكيلها حديثًا.

أثارت أزمة القيادة الأخيرة في OpenAI تساؤلات حول كفاءة مجلس الإدارة وقدرته على توجيه الشركة بفعالية. لا تزال نتيجة هذا التمرد غير مؤكدة، ولكن من الواضح أن الموظفين يعتقدون أن التغيير الكبير في القيادة ضروري للحفاظ على مهمة OpenAI ونجاحها المستمر.

أسئلة وأجوبة

لماذا يهدد موظفو OpenAI بالمغادرة؟

يفكر موظفو OpenAI في ترك الشركة بسبب استيائهم من قرار مجلس الإدارة بإنهاء عمل سام ألتمان وإزالة جريج بروكمان من مجلس الإدارة. إنهم يعتقدون أن هذا الإجراء قد قوض مهمة الشركة وعرّض إنجازاتها للخطر.

ومن انضم للموظفين في احتجاجهم؟

تتضمن الرسالة الصادرة عن موظفي OpenAI توقيعات من مختلف الموظفين، بما في ذلك إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء في الشركة وعضو مجلس الإدارة الذي اتُهم في البداية بتدبير الانقلاب ضد سام ألتمان.

ما هو رد فعل مجلس إدارة OpenAI والمستثمرين؟

واجه مجلس إدارة OpenAI ردود فعل عنيفة من المستثمرين، وخاصة مايكروسوفت، مما أدى إلى احتمال عودة سام التمان. ومع ذلك، قرر المجلس في النهاية ضد ذلك. من المقرر أن ينضم ألتمان وجريج بروكمان إلى مايكروسوفت لقيادة وحدة أبحاث متقدمة جديدة للذكاء الاصطناعي.

ما هي الإجراءات التي يفكر فيها الموظفون؟

يهدد موظفو OpenAI بالاستقالة من الشركة والانضمام إلى شركة Microsoft الفرعية الجديدة بقيادة Sam Altman و Greg Brockman. وبحسب ما ورد أكدت مايكروسوفت لهؤلاء الموظفين مناصب داخل الشركة التابعة.

ما هي المطالب التي يقدمها الموظفون لمجلس الإدارة لتجنب رحيلهم؟

لمنع استقالة الموظفين، تنص الرسالة الصادرة عن موظفي OpenAI على أنه يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين الاستقالة، ويجب تعيين مديرين مستقلين رئيسيين جديدين، مثل بريت تايلور وويل هيرد. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الموظفون بإعادة سام ألتمان وجريج بروكمان إلى مناصبهم كجزء من تغييرات القيادة.