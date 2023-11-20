تواجه OpenAI الاضطرابات والمغادرة بعد الإقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي

بعد ثلاثة أيام من الإقالة غير المتوقعة لرئيسها التنفيذي سام ألتمان، تشهد شركة OpenAI اضطرابات داخلية. طالب العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة باستقالة مجلس الإدارة بأكمله، وهددوا بترك الشركة إذا لم يتم تلبية طلبهم، وذلك وفقًا لرسالة نشرتها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية يوم الاثنين 20 نوفمبر.

وتأتي هذه الانتفاضة بعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة. فاجأ مجلس إدارة OpenAI، الذي كان رمزًا للذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق ChatGPT قبل عام، الجميع يوم الجمعة بإعلانه إقالة Altman فورًا. وذكر مجلس الإدارة أن المراجعة الشاملة كشفت أن ألتمان لم يكن شفافًا تمامًا في اتصالاته، مما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته. ونتيجة لذلك، أعلن المجلس أنه لم يعد يثق في قيادته.

وبعد هذا الإعلان، أعلن العديد من الأعضاء الرئيسيين في الشركة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جريج بروكمان، استقالاتهم. وفي مذكرة للموظفين مساء الأحد، ذكر مجلس الإدارة أن عمليات المغادرة هذه كانت ضرورية للمضي قدمًا ودعم مهمة OpenAI.

كانت الإطاحة المفاجئة بسام ألتمان، الذي شارك في تأسيس شركة OpenAI ولعب دوراً مهماً في تطوير منصة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، سبباً في إرسال موجات صادمة عبر وادي السيليكون. وفي عام واحد فقط، أصبح ألتمان أحد الشخصيات الرئيسية في الصناعة.

اعترف إيميت شير، البديل المؤقت لألتمان والمؤسس المشارك لمنصة بث الفيديو تويتش، التي قادها حتى مارس، بأن العملية والاتصالات المحيطة برحيل ألتمان قد تم التعامل معها بشكل سيء. وقد التزم شير بإجراء تدقيق مستقل خلال الثلاثين يومًا القادمة للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء إقالة ألتمان ولإصلاح فريق القيادة لضمان تحقيق نتائج ملموسة للعملاء.

أسئلة وأجوبة

ما الذي دفع المديرين التنفيذيين في OpenAI للمطالبة باستقالة مجلس الإدارة بأكمله؟

أعرب المديرون التنفيذيون عن استيائهم من قرار مجلس الإدارة بإقالة الرئيس التنفيذي سام التمان ودعوا إلى استقالة مجلس الإدارة بأكمله بسبب مخاوف بشأن الشفافية والثقة.

لماذا فقد مجلس الإدارة الثقة في قيادة سام التمان؟

وبعد مراجعة مداولات، خلص مجلس الإدارة إلى أن ألتمان لم يكن صريحًا وشفافًا في اتصالاته، مما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته بفعالية.

من استقال من OpenAI بعد إقالة سام التمان؟

ومن بين المستقيلين جريج بروكمان، رئيس مجلس الإدارة.

ما هي الإجراءات التي سيتخذها إيميت شير بصفته الرئيس التنفيذي المؤقت؟

وقد التزم إيميت شير، الرئيس التنفيذي المؤقت، بإجراء تدقيق مستقل للتحقيق في الظروف المحيطة بإقالة سام ألتمان. ويخطط أيضًا لإصلاح فريق القيادة لضمان نتائج أفضل لعملاء OpenAI.