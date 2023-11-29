تخفيض السعر الجديد لـ OnePlus Nord CE 3 5G في الهند

تلقى الهاتف الذكي الشهير OnePlus Nord CE 3 5G تخفيضًا كبيرًا في الأسعار في الهند. تم تخفيض سعر الهاتف الذكي من سلسلة Nord بمقدار Rs. 2,000، مما يجعلها في متناول المستهلكين في البلاد. تهدف هذه الخطوة من OnePlus إلى جذب المزيد من المستخدمين لتجربة جهازها المليء بالميزات دون كسر البنك.

تم إطلاق OnePlus Nord CE 3 5G في البداية في يونيو في المناطق الفرعية. 25,000 شريحة، تستهدف السوق متوسطة المدى. مزود بمعالج Snapdragon 782G SoC القوي، يوفر هذا الجهاز أداءً سلسًا وقدرات متعددة المهام فعالة. ويتميز بشاشة AMOLED سائلة كبيرة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث رائع يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية غامرة للمستخدمين.

يتألق الهاتف الذكي في قسم الكاميرا أيضًا، حيث يتميز بإعداد كاميرا ثلاثية تقودها كاميرا أساسية عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل. يمكن للمستخدمين التقاط صور مذهلة بتفاصيل ووضوح رائعين. توجد في المقدمة كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي جميلة.

السعر المنقح لـ OnePlus Nord CE 3 5G في الهند هو الآن روبية. 24,999 لمتغير التخزين 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت. الطراز المتطور المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت + مساحة تخزين سعة 256 جيجابايت متاح بسعر Rs. 27,999. وهذا التخفيض في السعر يجعل الجهاز أكثر قدرة على المنافسة في السوق.

بفضل أسعاره الجذابة ومواصفاته المثيرة للإعجاب والعديد من الميزات، يعد OnePlus Nord CE 3 5G منافسًا قويًا في قطاع الهواتف الذكية متوسطة المدى في الهند. يوفر الجهاز تجربة مستخدم سلسة بفضل أدائه السريع وشاشته المذهلة وقدرات الكاميرا المتنوعة. وهو متوفر بظلال Aqua Surge وGray Shimmer، مما يمنح المستخدمين خيارًا يناسب أسلوبهم الشخصي.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو السعر الجديد لجهاز OnePlus Nord CE 3 5G في الهند؟

ج: السعر الجديد لجهاز OnePlus Nord CE 3 5G في الهند هو روبية. 24,999 لمتغير التخزين 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت.

س: ما هي بعض الميزات الرئيسية لجهاز OnePlus Nord CE 3 5G؟

ج: يتميز هاتف OnePlus Nord CE 3 5G بشاشة AMOLED سائلة مقاس 6.7 بوصة، ومعالج Snapdragon 782G SoC، وإعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

س: ما هي خيارات الألوان المتوفرة لجهاز OnePlus Nord CE 3 5G؟

ج: يتوفر هاتف OnePlus Nord CE 3 5G بظلال Aqua Surge وGray Shimmer.

س: هل يدعم OnePlus Nord CE 3 5G التخزين القابل للتوسيع؟

ج: نعم، يدعم OnePlus Nord CE 3 5G مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة microSD.