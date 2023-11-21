يوفر OnePlus AI Music Studio إنشاء موسيقى مبتكرًا لجميع المستخدمين

كشفت شركة OnePlus، عملاق التكنولوجيا الصيني المشهور بهواتفها الذكية، مؤخرًا عن AI Music Studio، وهي منصة رائدة تجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) وأدوات إنشاء الموسيقى. الاستوديو متاح للمستخدمين ليس فقط في الهند ولكن أيضًا في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

يكسر OnePlus AI Music Studio الحواجز من خلال كونه متاحًا لجميع المستخدمين، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلات أجهزتهم. على عكس المنتجات التقنية الأخرى التي تقتصر على مستخدمين محددين، يسمح هذا النهج الشامل لأي شخص لديه عنوان بريد إلكتروني بالتسجيل والبدء في إنشاء مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة به. فهو يلغي حاجة المستخدمين لامتلاك جهاز OnePlus، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من الأفراد المتحمسين للموسيقى.

ما يميز OnePlus AI Music Studio هو قدرته على تخصيص إنشاء الموسيقى وفقًا للتفضيلات الفردية. يمكن للمستخدمين الاختيار بين موسيقى الراب وموسيقى الرقص الإلكترونية (EDM)، مع الإضافة القادمة لموسيقى البوب. يمكنهم أيضًا تنظيم الأجواء الموسيقية المرغوبة عن طريق اختيار الحالات المزاجية مثل السعادة أو النشاط أو الرومانسية أو الحزن. يمكّن هذا التخصيص المستخدمين من التعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى بطريقة تتناسب مع مشاعرهم.

بالإضافة إلى المقاطع الصوتية المخصصة، يمكن للمستخدمين تحسين مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهم بشكل أكبر من خلال الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المواضيع مثل السايبربانك، أو الطبيعة، أو الدراسة والعمل، أو السفر، أو حتى اختيار خيار "AI Music Video". يسمح هذا التنوع بإنشاء مقاطع فيديو موسيقية جذابة بصريًا تتوافق مع الرؤية الفنية للمستخدم.

ولعرض الإمكانات المتنوعة لـ AI Music Studio، أطلقت OnePlus مسابقة مشاركة مفتوحة للمستخدمين في الهند وأمريكا الشمالية وأوروبا. المشاركون مدعوون لتقديم مقطوعاتهم الموسيقية للحصول على فرصة للفوز بقسائم قابلة للاسترداد لمنتجات OnePlus. ومن المقرر أن تختار المسابقة 100 مشاركة فائزة من مختلف المناطق، مما يسلط الضوء على تفاني الشركة في إشراك مجتمع المستخدمين من خلال الإبداعات المبتكرة والمسابقات التفاعلية.

ومع الكشف عن نتائج المسابقة في الأيام المقبلة، ينتظر عشاق الموسيقى الإعلان بفارغ الصبر. لا يُظهر OnePlus AI Music Studio إمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء الموسيقى فحسب، بل يمكّن المستخدمين أيضًا من إطلاق العنان لإبداعاتهم وإقامة اتصال أعمق مع الموسيقى على نطاق عالمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني استخدام OnePlus AI Music Studio إذا لم أكن أملك جهاز OnePlus؟

نعم، يتوفر OnePlus AI Music Studio لجميع المستخدمين، بغض النظر عن تفضيلات أجهزتهم. يمكنك ببساطة الاشتراك باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني والبدء في إنشاء مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بك.

2. ما هي أنواع الموسيقى المتوفرة في AI Music Studio؟

حاليًا، يوفر AI Music Studio خيار الاختيار بين موسيقى الراب وموسيقى الرقص الإلكترونية (EDM)، مع الإضافة القادمة لموسيقى البوب.

3. هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بي في AI Music Studio؟

قطعاً! بعد تحديد النوع والحالة المزاجية، يمكنك تخصيص مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بك بشكل أكبر عن طريق الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السايبربانك، والطبيعة، والدراسة والعمل، والسفر، أو حتى اختيار خيار عشوائي أو "فيديو موسيقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي".

4. كيف يمكنني المشاركة في مسابقة الخطوبة؟

للمشاركة في مسابقة المشاركة، يتعين عليك إرسال المقطوعات الموسيقية الخاصة بك بحلول الموعد النهائي المحدد. المسابقة مفتوحة للمستخدمين في الهند وأمريكا الشمالية وأوروبا، وستتاح للفائزين فرصة الفوز بقسائم قابلة للاسترداد لمنتجات OnePlus.

5. هل يمكنني تقديم مشاركات متعددة للمسابقة؟

قطعاً! يتم تشجيع المستخدمين على إرسال مشاركات متعددة إلى المسابقة، مع القيود الوحيدة التي تتمثل في تجنب المحتوى المسيء أو غير المناسب، بالإضافة إلى الامتثال لقوانين حقوق الطبع والنشر.