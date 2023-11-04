نظرة أعمق على قدرات الكاميرا في هاتف OnePlus 12

لطالما اشتهرت شركة OnePlus بهواتفها الذكية الرائدة المزودة بتكوينات قوية للكاميرا. ومع ذلك، كان أداء الكاميرا أحد المجالات التي كافحت فيها الشركة في الماضي. بينما تلعب الأجهزة دورًا، فإن التحسين والحيل الحسابية هي التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في عالم التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. وهذا حتى الآن.

مؤخرًا، أكدت OnePlus أن هاتف OnePlus 12 القادم سيحتوي على مستشعر Lytia الجديد ثنائي الطبقة من سوني، مما يمثل خطوة كبيرة للأمام عن سابقه، OnePlus Open. يأتي هذا المستشعر الجديد بتصميم مكدس، مما يسمح له بجمع المزيد من الضوء. بمساعدة الخوارزميات المحسنة، تم إعداد هاتف OnePlus 12 لتوفير إمكانات كاميرا رائعة.

لإعطائنا لمحة عما يمكن توقعه، شارك Li Jie Louis، رئيس OnePlus في الصين، بعض الصور التشويقية. توضح هذه الصور قدرة OnePlus 12 الرائعة على التعامل مع ظروف الإضاءة الصعبة. مستوى التفاصيل والتعرض رائع حقًا، حتى في المناطق المظللة.

وفي خطوة مثيرة للاهتمام، قام Li Jie Louis أيضًا بمقارنة أداء كاميرا OnePlus 12 مع Xiaomi 14 Pro. شارك ثلاث مجموعات من الصور التي التقطها كلا الجهازين. على الرغم من أنه لم يحدد المجموعة التي تنتمي إلى أي هاتف، إلا أنه عند الفحص الدقيق، من الواضح أن الصورة اليسرى من كل مجموعة متفوقة قليلاً. نظرًا لأن هذه الصور تمت مشاركتها بواسطة Li Jie Louis نفسه، فمن الآمن افتراض أن OnePlus 12 التقط أفضل اللقطات.

يشير تضمين مستشعر Lytia ثنائي الطبقة من سوني مع تحسينات OnePlus إلى قفزة كبيرة للأمام في جودة الكاميرا. يحمل هاتف OnePlus 12 وعدًا كبيرًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، حيث يقدم لهم تجربة تصوير استثنائية للهواتف الذكية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو مستشعر Lytia ثنائي الطبقة؟

ج: مستشعر Lytia ثنائي الطبقة عبارة عن مستشعر تصميم مكدس طورته شركة Sony. فهو يسمح بقدرات محسنة لجمع الضوء، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة.

س: كيف سيتم مقارنة كاميرا OnePlus 12 بكاميرا OnePlus Open؟

ج: سيحتوي OnePlus 12 على تكوين أفضل للكاميرا من سابقه، OnePlus Open، وذلك بفضل تضمين مستشعر Lytia ثنائي الطبقة والتحسينات المحسنة.

س: هل سيتفوق هاتف OnePlus 12 على هاتف Xiaomi 14 Pro من حيث أداء الكاميرا؟

ج: بناءً على المقارنة التي شاركها Li Jie Louis، يبدو أن OnePlus 12 التقط لقطات أفضل قليلاً. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل والتحليل لإصدار حكم نهائي.