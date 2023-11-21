OnePlus Buds 3: سماعات أذن لاسلكية جديدة قيد التنفيذ

يقال إن شركة تصنيع الإلكترونيات الصينية OnePlus تخطط لإطلاق إضافة جديدة إلى تشكيلة OnePlus Buds الشهيرة. على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، فقد تم رصد إشارات إلى سماعات الأذن القادمة، والتي يُشاع أنها تسمى OnePlus Buds 3، على موقع مكتب المعايير الهندية (BIS) وقاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC).

وفقًا لقائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، سيحتوي OnePlus Buds 3 على علبة بطارية بسعة 520 مللي أمبير في الساعة مع مدخلات 4.5 واط ودعم إخراج 1.2 واط. ومن المتوقع أن تحتوي كل سماعة أذن على بطارية بسعة 58 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر للمستخدمين ساعات طويلة من التشغيل. تشبه الرسومات المفاهيمية المعروضة على موقع الويب العروض التي تم تسريبها مسبقًا، مما يشير إلى أن سماعات الأذن الجديدة قد يكون لها تصميم مشابه لتصميم OnePlus Buds Pro 2.

تكشف لقطات الشاشة لقائمة BIS أن OnePlus Buds 3 قد تشق طريقها قريبًا إلى السوق الهندية. لا تقدم القائمة، المؤرخة في 10 أكتوبر 2023، أي تفاصيل محددة حول سماعات الأذن ولكنها تشير إلى وصولها الوشيك.

تشير الشائعات المحيطة بـ OnePlus Buds 3 إلى أنها ستأتي مزودة بدعم إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بقدرة 48 ديسيبل، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة صوتية غامرة حقًا. ويقال أيضًا أن سماعات الأذن تتميز بتقنية Bluetooth 5.3 واتصال Google Fast Pair، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر دعمًا للاتصال المزدوج وتتميز بتصنيف IP55، مما يضمن مقاومة الماء والعرق.

بينما لم يصدر OnePlus بعد معلومات رسمية حول OnePlus Buds 3، تشير التكهنات إلى أنه يمكن الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع OnePlus 12 المرتقب. وينتظر المعجبون بفارغ الصبر المزيد من التحديثات من الشركة فيما يتعلق بالمواصفات والميزات ومدى توفر OnePlus Buds 3.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو عمر البطارية المتوقع لـ OnePlus Buds 3؟

يشاع أن OnePlus Buds 3 يوفر ما يصل إلى 9 ساعات من عمر البطارية بشحنة واحدة، مع إيقاف تشغيل ANC. عند دمجها مع علبة البطارية، فإنها قد توفر ما يصل إلى 33 ساعة من التشغيل.

2. هل سيكون لدى OnePlus Buds 3 خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)؟

نعم، يقال إن OnePlus Buds 3 يأتي مزودًا بدعم إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بمقدار 48 ديسيبل، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة صوتية غامرة عن طريق حجب ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها.

3. ما هي خيارات الاتصال التي سيقدمها OnePlus Buds 3؟

ومن المتوقع أن تتميز سماعات الأذن بتقنية Bluetooth 5.3 واتصال Google Fast Pair، مما يضمن الاقتران السلس مع مجموعة واسعة من الأجهزة لتجربة مستخدم خالية من المتاعب.

4. هل سيكون OnePlus Buds 3 مقاومًا للماء والعرق؟

نعم، يُشاع أن OnePlus Buds 3 يأتي مزودًا بتصنيف IP55، مما يجعله مقاومًا للماء والعرق. يمكن للمستخدمين استخدامها بشكل مريح أثناء التدريبات أو في البيئات الأخرى حيث قد تكون الرطوبة مصدر قلق.