OnePlus Buds 3: لمحة عن سماعات الأذن من الجيل التالي

مع اقتراب العام من نهايته، تعج صناعة تكنولوجيا الهاتف المحمول بالترقب للإصدار الوشيك لأحدث جهاز رائد من OnePlus، OnePlus 12. ولكن يبدو أن OnePlus لديه المزيد في متجره لمعجبيه. وفقًا للتقارير الأخيرة، ظهرت OnePlus Buds 3 على مواقع الشهادات، مما يشير إلى أن الشركة تستعد لإطلاق الجيل التالي من سماعات الأذن.

على الرغم من أن قوائم الشهادات لا تكشف عن المواصفات التفصيلية، إلا أنها توفر بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول Buds 3 القادمة. وتتوافق رسومات التصميم المعروضة على موقع شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مع العروض المسربة السابقة، مما يشير إلى أن OnePlus يظل صادقًا مع لغة التصميم المقدمة مع OnePlus Buds Pro 2 في وقت سابق من هذا العام.

وفيما يتعلق بقدرات الشحن، ستأتي سماعات Buds 3 مع علبة تحتوي على بطارية بسعة 520 مللي أمبير في الساعة، تدعم إدخال 4.5 واط وإخراج 1.2 واط. سيتم تشغيل سماعات الأذن نفسها ببطارية تبلغ سعتها 58 مللي أمبير في الساعة. على الرغم من عدم تأكيد عمر البطارية المحدد، فمن المتوقع أن تقدم Buds 3 أداءً مشابهًا لـ Buds Pro 2، حيث تتميز بما يصل إلى 9 ساعات من الاستخدام دون إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، مع توفر العلبة عمر بطارية مشترك يبلغ 33 ساعة. مع تنشيط ANC، من المتوقع أن توفر سماعات الأذن 6 ساعات من الاستخدام، وتمتد إلى 22 ساعة مع العلبة. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح دعم الشحن السريع بخمس ساعات من الاستماع مع شحن لمدة 5 دقائق فقط.

سيكون من دواعي سرور عشاق جودة الصوت معرفة أن سماعات Buds 3 ستحتوي على مكبر صوت مقاس 10.4 ملم ومكبر صوت مقاس 6 ملم، مما يوفر تجربة صوتية غنية. على غرار سابقتها، من المتوقع أن تشتمل سماعات Buds 3 على دعم ANC بقوة 48 ديسيبل، مما يضمن تجربة استماع سلمية وغامرة. علاوة على ذلك، ستتمتع سماعات الأذن هذه بتصنيف IP55 لمقاومة الماء والغبار، مما يوفر المتانة للاستخدام اليومي، بينما ستتميز العلبة بتصنيف IPX4.

من المرجح أن يظهر OnePlus Buds 3 لأول مرة جنبًا إلى جنب مع OnePlus 12، وذلك في أعقاب اتجاه OnePlus لإطلاق سماعات الأذن جنبًا إلى جنب مع الهواتف الذكية الرائدة. بينما من المتوقع أن يتم التقديم الرسمي في الصين الشهر المقبل، فمن المتوقع إصدار عالمي في يناير 2024، بعد النمط المعتاد لـ OnePlus في الإصدار في الصين أولاً قبل الإطلاق عالميًا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى سيتم إصدار OnePlus Buds 3؟

ومن المتوقع أن يتم طرح OnePlus Buds 3 رسميًا في الصين الشهر المقبل، على أن يتم إصدارها عالميًا في يناير 2024.

2. ما هي مواصفات الشحن لسماعات Buds 3؟

سيأتي Buds 3 مع علبة تحتوي على بطارية بسعة 520 مللي أمبير في الساعة، تدعم إدخال 4.5 واط وإخراج 1.2 واط. سيتم تشغيل سماعات الأذن نفسها ببطارية تبلغ سعتها 58 مللي أمبير في الساعة.

3. ما هو عمر بطارية OnePlus Buds 3؟

على الرغم من عدم تأكيد تفاصيل محددة حول عمر البطارية، فمن المتوقع أن تقدم Buds 3 أداءً مشابهًا لـ Buds Pro 2، مع ما يصل إلى 9 ساعات من الاستخدام بدون ANC وعمر بطارية مشترك يصل إلى 33 ساعة مع العلبة. مع تنشيط ANC، من المتوقع أن توفر سماعات الأذن 6 ساعات من الاستخدام، وتمتد إلى 22 ساعة مع العلبة.

4. ما هي الميزات الصوتية التي ستتوفر في Buds 3؟

يشاع أن OnePlus Buds 3 يحتوي على مكبر صوت 10.4 ملم ومكبر صوت 6 ملم لإعادة إنتاج الصوت عالي الجودة. ومن المتوقع أيضًا أن تشتمل على دعم إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بمقدار 48 ديسيبل.

5. هل ستكون سماعات Buds 3 مقاومة للماء والغبار؟

نعم، ستحمل سماعات Buds 3 تصنيف IP55 لمقاومة الماء والغبار، مما يضمن المتانة للاستخدام اليومي. سيكون للحالة تصنيف IPX4.

ملحوظة: المعلومات الواردة في هذه المقالة مبنية على تسريبات وتقارير غير مؤكدة. قد تختلف التفاصيل الرسمية في وقت إصدار المنتج.