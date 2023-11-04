OnePlus 12: قريبًا مع ترقيات مذهلة

تستمر الشائعات المحيطة بهاتف OnePlus 12 المرتقب في اكتساب المزيد من الاهتمام، ويبدو أن الانتظار قد انتهى أخيرًا. وفقًا للتقارير الأخيرة، تستعد الشركة المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق مبكر أكثر من المتوقع، ومن المحتمل أن يظهر الجهاز لأول مرة بحلول نهاية هذا الشهر في الصين. تأتي الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات من شهادة 3C الأخيرة لجهاز OnePlus 12، والتي ظهرت على موقع 3C الصيني.

تمت أيضًا معالجة التكهنات المحيطة بقدرات شحن الهاتف الذكي من خلال الشهادة. تم التأكيد على أن OnePlus 12 سيحافظ على سرعة الشحن السلكي البالغة 100 واط، مما يفضح الشائعات السابقة عن انخفاض محتمل في قدرات الشحن. تكشف قائمة 3C عن شاحن متوافق بقوة 100 واط بمواصفات 11 فولت / 9.1 أمبير، مماثلة لتلك الخاصة بسابقه، OnePlus 11.

بالإضافة إلى هذه الأخبار المثيرة، سلطت محطة الدردشة الرقمية الشهيرة على Weibo الضوء على المزيد من التحسينات المتوقعة من OnePlus 12. ويقال إن الجهاز القادم سيعيد تقديم ميزة الشحن اللاسلكي الشهيرة بقدرة 50 واط، مما يسمح بخيارات شحن أسرع وأكثر ملاءمة. علاوة على ذلك، يشاع أن OnePlus 12 يتميز بزيادة كبيرة في سعة البطارية، مع بطارية تبلغ سعتها 5,400 مللي أمبير في الساعة، مما يعد باستخدام ممتد دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

وتشمل التحسينات الملحوظة الأخرى لوحة OLED كبيرة مقاس 6.82 بوصة وتردد 120 هرتز، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية سلسة وغامرة. يعمل هاتف OnePlus 12 على معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC الذي طال انتظاره، مما يضمن أداءً عالي المستوى وتعدد المهام بسلاسة.

كما أكد إعلان تشويقي أصدرته الشركة منذ بضعة أيام وجود مستشعر Sony Lytia المتطور، مما يضمن قدرات تصوير استثنائية للمستخدمين.

مع استمرار الترقب حول هاتف OnePlus 12، يمكن للمستخدمين توقع هاتف ذكي عالي الأداء يوفر تجربة مستخدم سلسة ومثيرة للإعجاب. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الإصدار المثير.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى سيتم الإطلاق المتوقع لهاتف OnePlus 12؟

يشاع أنه سيتم إطلاق OnePlus 12 بحلول نهاية هذا الشهر في الصين.

2. ما هي إمكانيات الشحن التي يمكن أن نتوقعها من OnePlus 12؟

سيحافظ OnePlus 12 على سرعة الشحن السلكي البالغة 100 واط وسيقدم ميزة الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

3. كيف سيتم تحسين سعة بطارية هاتف OnePlus 12؟

تشير الشائعات إلى أن OnePlus 12 سيحتوي على بطارية أكبر بسعة 5,400 مللي أمبير.

4. ما هي ميزات العرض التي سيقدمها OnePlus 12؟

يقال إن OnePlus 12 يستخدم لوحة OLED مقاس 6.82 بوصة وتردد 120 هرتز، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية سلسة وغامرة.

5. ما المعالج الذي سيعمل على تشغيل OnePlus 12؟

من المتوقع أن يتم تشغيل OnePlus 12 بواسطة Snapdragon 8 Gen 3 SoC، مما يضمن أداءً عاليًا وقدرات متعددة المهام سلسة.

ملحوظة: المقالة المصدر مفقودة، لذا للأسف لا أستطيع تقديم رابط محدد. ومع ذلك، يمكنك الرجوع إلى مصادر الأخبار وتقنيات الهاتف المحمول ذات السمعة الطيبة لمزيد من المعلومات حول OnePlus 12.