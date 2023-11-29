هل OnePlus 12 هو هاتف الكاميرا الجديد الذي يجب التغلب عليه؟

مع الإصدار الأخير من هاتف OnePlus 12، توقع عشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر إمكانيات كاميرا الهاتف. ووعدت الشركة الصينية بأنها القاتل الرئيسي، فقد قامت بإثارة التصميم والمواصفات وميزات الكاميرا لجهاز OnePlus 12 خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن عينات الكاميرا التي شاركها رئيس شركة OnePlus، Li Jie Louis، على شبكة Weibo الصينية، هي التي أثارت اهتمام عشاق التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.

في حين أن عينات الكاميرا الرسمية يتم التقاطها وتنسيقها بدقة في كثير من الأحيان، فإن الصور الملتقطة باستخدام نظام كاميرا OnePlus 12 تعرض تفاصيل مذهلة وألوان متوازنة وتأثير بوكيه طبيعي. تتميز الكاميرا الرئيسية في OnePlus 12 بمستشعر Sony LY-50 الجديد بدقة 808 ميجابكسل، والذي تم تطويره بالاشتراك مع OnePlus. وقد أدى هذا التعاون بين OnePlus وSony إلى تطوير خوارزمية “Super Light and Shadow Image Engine” التي تتعامل بشكل فعال مع نسيج الضوء والظل في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول.

تستخدم الكاميرا فائقة الاتساع لجهاز OnePlus 12 مستشعر Sony IMX581 بفتحة f / 2.2 وطول بؤري 14 ملم. في حين أن العينات فائقة الاتساع جيدة، إلا أنها تفتقر إلى نفس النطاق الديناميكي والتفاصيل مثل تلك التي تم التقاطها بالكاميرا الرئيسية. من الواضح أن العدسة فائقة الاتساع ليست هي نجمة العرض في نظام كاميرا OnePlus 12.

ومع ذلك، فإن الميزة الحقيقية لنظام كاميرا OnePlus 12 هي الكاميرا المقربة المنظار. يتميز نظام المنظار هذا المزود بمستشعر OmniVision OV64B 64MP بقدرات تكبير بصري 6x، مما يتيح للمستخدمين التقاط لقطات مذهلة من مسافة بعيدة. بفضل قدرتها على إنتاج صور واضحة وتركيبات رائعة، تتألق الكاميرا المقربة حقًا، خاصة عند استخدامها في وضع Hasselblad Portrait الاحترافي بالهاتف.

في حين أن عينات الكاميرا أثارت الإثارة، فمن المهم أن نتذكر أنها تمثل ظروفًا مثالية. كما هو الحال مع أي كاميرا هاتف ذكي، يمكن أن يختلف الأداء في العالم الحقيقي بناءً على عوامل مختلفة. على هذا النحو، من السابق لأوانه الإعلان بشكل نهائي عن أن OnePlus 12 هو هاتف الكاميرا الجديد الذي يجب التغلب عليه. ومع الإطلاق الرسمي المقرر في 5 ديسمبر، والتوفر العالمي المتوقع في أوائل عام 2023، ستتاح للمستهلكين الفرصة لاختبار نظام كاميرا OnePlus 12 بدقة وتحديد قدراته الحقيقية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مستشعر الكاميرا الرئيسي في OnePlus 12؟

ج: مستشعر الكاميرا الرئيسي في OnePlus 12 هو مستشعر Sony LY-50 الجديد بدقة 808 ميجابكسل الذي تم تطويره بشكل مشترك.

س: ما هو الطول البؤري وفتحة الكاميرا ذات العدسة الواسعة في هاتف OnePlus 12؟

ج: تتميز الكاميرا ذات العدسة الواسعة في هاتف OnePlus 12 بطول بؤري يعادل 23 ملم وفتحة f/1.6.

س: ما هو المستشعر المستخدم في الكاميرا فائقة الاتساع لجهاز OnePlus 12؟

ج: تستخدم الكاميرا فائقة الاتساع لجهاز OnePlus 12 مستشعر Sony IMX581.

س: ما هو البعد البؤري وفتحة الكاميرا للكاميرا فائقة الاتساع؟

ج: تتميز الكاميرا فائقة الاتساع الموجودة في هاتف OnePlus 12 بطول بؤري يبلغ 14 ملم وفتحة f/2.2.

س: ما هو المستشعر المستخدم في كاميرا بيريسكوب المقربة لهاتف OnePlus 12؟

ج: يُعتقد أن الكاميرا المقربة Periscope الخاصة بهاتف OnePlus 12 تحتوي على مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل.

المصدر: [OnePlus](https://oneplus.com)