يقدم تحديث OxygenOS 14 الجديد لجهاز OnePlus 11 ميزات مثيرة

أصبح OnePlus 11، المعروف بتقنيته المتطورة وواجهته سهلة الاستخدام، مؤخرًا أول هاتف غير تابع لشركة Google يتلقى تحديث Android 14 التجريبي المرتقب. بناءً على هذا النجاح، أصدرت OnePlus الآن تحديثًا مستقرًا لنظام Android 14 لمستخدمي OnePlus 11 في الهند، مما جلب أحدث إصدار من OxygenOS 14 إلى الجهاز.

يتضمن التحديث، الذي ينتظره عشاق OnePlus بفارغ الصبر، مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة لتعزيز تجربة المستخدم. أعلنت شركة OnePlus عن إطلاق OxygenOS 14 في منتداها، معربة عن حماسها لكشف النقاب عنه لمستخدمي OnePlus 11.

يقدم التحديث Fluid Cloud، وهي طريقة ثورية للتفاعل تتيح للمستخدمين عرض المعلومات الحديثة في نماذج متحولة. مع Fluid Cloud، يمكن للمستخدمين الآن التحقق بسهولة من حالة اتصال الأجهزة الموجودة على حساباتهم في لمحة سريعة، وذلك بفضل الدعم الإضافي عبر الأجهزة.

إضافة أخرى جديرة بالملاحظة هي ميزة File Dock، التي تتيح للمستخدمين نقل المحتوى بسهولة بين التطبيقات والأجهزة بمجرد السحب والإفلات. يعد استخراج المحتوى إضافة قيمة أخرى يمكنها التعرف على النصوص والصور واستخراجها من الشاشة بنقرة واحدة فقط، مما يجعل المهام أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث ميزة Smart Cutout، وهي ميزة تعمل على تحسين قدرات تحرير الصور عن طريق فصل موضوعات متعددة عن الخلفية. ويمكن للمستخدمين بسهولة نسخ هذه المواضيع أو مشاركتها، مما يتيح لهم الإبداع والمرونة في التصوير الفوتوغرافي.

علاوة على ذلك، يتضمن التحديث تحسينات كبيرة على Shelf، مثل المزيد من توصيات الأدوات، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للمستخدمين لتنظيم التطبيقات والمعلومات المستخدمة بشكل متكرر والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأمان والخصوصية، يعمل التحديث على تحسين إدارة الأذونات المتعلقة بالصور والفيديو، مما يضمن وصولاً أكثر أمانًا إلى المحتوى الشخصي للمستخدمين عبر التطبيقات.

يعد تحسين الأداء أيضًا محورًا رئيسيًا للتحديث، مع التحسينات التي تعمل على تحسين استقرار النظام وسرعة تشغيل التطبيق والسلاسة العامة للرسوم المتحركة.

ومع تحديث OxygenOS 14 الجديد، يمكن لمستخدمي OnePlus 11 الآن أيضًا الاستمتاع بتصميم Aquamorphic الذي تمت ترقيته، مما يوفر تجربة ألوان أكثر راحة وإمتاعًا بصريًا. تم تحسين الرسوم المتحركة للنظام لتكون أكثر سلاسة، مما يوفر للمستخدمين واجهة سلسة وممتعة.

علاوة على ذلك، قدمت OnePlus ميزة Always-On Display (AOD) لتتبع الكربون، والتي تصور انبعاثات الكربون التي يتم توفيرها عندما يختار المستخدمون المشي بدلاً من القيادة. تتوافق هذه الإضافة المبتكرة مع التزام OnePlus بالاستدامة وتمكن المستخدمين من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.

وبشكل عام، يعمل تحديث OxygenOS 14 الجديد لهاتف OnePlus 11 على إثراء تجربة المستخدم بمجموعة واسعة من الميزات المثيرة والأداء المحسن وجماليات التصميم المحسنة. تواصل OnePlus الوفاء بوعدها بتوفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لقاعدة مستخدميها المخلصين.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الهاتف الذي كان أول هاتف غير تابع لشركة Google يتلقى تحديث Android 14 التجريبي؟

ج: ون بلس 11.

س: ما هي الميزات الجديدة التي يقدمها تحديث OxygenOS 14؟

ج: يقدم التحديث Fluid Cloud، والدعم عبر الأجهزة، وFile Dock، واستخراج المحتوى، وSmart Cutout، والرف المحسن، وإجراءات الأمان والخصوصية المحسنة، وتحسين الأداء، وتصميم Aquamorphic المحدث، وAOD لتتبع الكربون.

س: أين يتوفر تحديث Android 14 المستقر لمستخدمي OnePlus 11؟

ج: تحديث Android 14 المستقر متاح حاليًا لمستخدمي OnePlus 11 في الهند.

س: ما هو الغرض من ميزة AOD لتتبع الكربون؟

ج: تعمل ميزة AOD لتتبع الكربون على تصور انبعاثات الكربون التي تم توفيرها عندما يختار المستخدمون المشي بدلاً من القيادة، مما يعزز الاستدامة والخيارات الصديقة للبيئة.

س: هل هناك أي متطلبات مسبقة لتثبيت تحديث OxygenOS 14؟

ج: يوصى بأن يكون مستوى البطارية أعلى من 30% وأن تتوفر مساحة تخزين لا تقل عن 5 جيجابايت قبل تثبيت التحديث.