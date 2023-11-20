حقائق ونصائح لمشاهدة دش نيزك الجوزاء المذهل

ينتظر عشاق علم الفلك ومراقبو النجوم بفارغ الصبر وصول واحدة من أكثر زخات الشهب روعة وموثوقية لهذا العام - الجوزاء. ومن الآن وحتى 24 ديسمبر، ستتاح للمراقبين فرصة مشاهدة عرض مذهل يصل إلى 120 خطًا أصفر ساطعًا في الساعة. دعونا نتعمق في بعض الحقائق والنصائح الأساسية للاستمتاع بهذه الظاهرة الكونية.

متى وأين لمشاهدة

من المقرر أن تبلغ زخات شهب الجوزاء ذروتها في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر، على الرغم من أنه يمكن ملاحظة النشاط من الآن وحتى 24 ديسمبر. وعلى عكس زخات الشهب الأخرى، يمكن رؤية شهب الجوزاء بسهولة في وقت مبكر من المساء، مما يجعلها مثالية لمراقبي النجوم الشباب الذين قد يواجهون صعوبات. السهر لوقت متأخر. ما عليك سوى العثور على مكان بعيد عن أضواء المدينة أو مصابيح الشوارع، وارتداء ملابس دافئة وإحضار بطانية مريحة أو كرسي في الحديقة. ضع نفسك في مواجهة الجنوب وانظر إلى سماء الليل.

الأصل والحقائق الرائعة

على عكس معظم زخات الشهب التي تنشأ من المذنبات، تأتي شهب الجوزاء من كويكب يسمى 3200 فايثون. ويعتقد العلماء أن هذا الكويكب انشطر بسبب ضغوط الدوران، مما أدى إلى إطلاق مليارات الأطنان من الغبار والحطام في النظام الشمسي. ومن المثير للاهتمام أن مدار فايثون 3200 يجعله قريبًا بشكل غير عادي من الشمس، مما يؤدي إلى اسمه الأسطوري - الشخصية اليونانية التي قادت عربة إله الشمس هيليوس.

لقد قطعت شهب الجوزاء شوطًا طويلًا منذ بداياتها المتواضعة في منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يمكن رؤية ما بين 1800 إلى 10 نيزكًا فقط في الساعة. الآن، في ظل الظروف المثالية، يمكن للمشاهدين مشاهدة 20 نيزكًا مذهلاً في الساعة خلال ذروتها.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكنني مشاهدة زخات شهب الجوزاء من أي مكان في العالم؟

ج: نعم، يمكن رؤية أحجار الجوزاء في جميع أنحاء العالم، لذا بغض النظر عن مكان وجودك، يمكنك الاستمتاع بهذا المشهد السماوي.

س: ما الذي يسبب زخات الشهب؟

ج: تحدث زخات الشهب عندما تتقاطع الأرض مع مسارات الحطام التي خلفتها المذنبات أو الكويكبات. عندما تدخل هذه الأجرام السماوية الصغيرة غلافنا الجوي، فإنها تتفكك وتخلق خطوطًا جميلة من الضوء.

س: كيف يمكنني التقاط أفضل الصور لزخة شهب الجوزاء؟

ج: لالتقاط صور مذهلة، قم بإعداد الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم مزود بعدسة واسعة الزاوية، واستخدم إعداد ISO عاليًا، وحافظ على وقت تعرض طويل. تحلى بالصبر والتقط صورًا متعددة لزيادة فرصك في التقاط النيزك.

يوفر وابل شهب الجوزاء فرصة رائعة للتأمل في عجائب الكون. لذا ضع علامة على التقويمات الخاصة بك، واحزم أمتعتك، واستعد للاستمتاع بالألعاب النارية السماوية.

[المصدر: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم]