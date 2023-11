عناوين Indie جديدة قادمة إلى Nintendo Switch: عالم من الاستكشاف والمغامرة

خلال معرض Indie World Showcase الأخير الذي أقيم في نوفمبر 2023، كشفت Nintendo عن مجموعة مثيرة من الألعاب المستقلة المقرر إطلاقها على Nintendo Switch خلال العام المقبل. من بين العناوين المثيرة للاهتمام التي تشق طريقها إلى وحدة التحكم المحمولة الشهيرة، برز إعلان واحد عن البقية. لعبة الخيال العلمي التي نالت استحسان النقاد، Outer Wilds، والمعروفة باستكشافها الآسر وميكانيكا الحلقة الزمنية، ستصل أخيرًا إلى Nintendo Switch الشهر المقبل.

تم الإعلان عن إصدار لعبة Outer Wilds على جهاز Nintendo Switch في الأصل في عام 2021، مما جعل المعجبين متلهفين للحصول على التحديثات. ولحسن الحظ، عادت اللعبة إلى الظهور خلال Indie World Showcase، حيث عرضت Annapurna Interactive طريقة لعب رائعة تعتمد على الفيزياء في الرحلات الفضائية والمصممة لجهاز Switch. الإصدار القادم إلى وحدة التحكم يسمى Outer Wilds: Archaeologist Edition، والذي يتضمن Echoes of the Eye DLC. يمكن للاعبين التطلع إلى تجربة هذه المغامرة الآسرة رقميًا بدءًا من 7 ديسمبر، ومن المقرر إصدارها فعليًا في العام المقبل.

لم تكن لعبة Outer Wilds هي الجوهرة المستقلة الوحيدة التي حصلت على تأكيد لمنفذ Nintendo Switch. كما أن Core Keeper وMoonstone Island وPlanet of Lana وHeavenly Bodies وBackpack Hero يشقون طريقهم أيضًا إلى وحدة التحكم، مما يوسع مكتبة العناوين المستقلة الجذابة المتاحة لمالكي Nintendo Switch. بالإضافة إلى ذلك، سيسعد عشاق ألعاب Game Boy Advance الكلاسيكية بمعرفة أن Shantae Advance: Risky Revolution، وهي اللعبة التي لم تر النور أبدًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد تم أخيرًا إكمالها وإصدارها على Nintendo Switch.

مع ظهور Indie World Showcase، قدم لمحات عن الألعاب الجديدة والمثيرة التي يمكن للاعبين أن يتطلعوا إليها. On Your Tail، لعبة تحقيق تعتمد على البطاقات من إنتاج Humble Games وMemorable Games، تقدم لمسة مبتكرة لنوع المحققين. تعد The Star Name Eos، وهي مغامرة تصوير فوتوغرافي بنقرة واحدة، بتجربة فريدة وغامرة للاعبين الذين يبحثون عن طريقة لعب جديدة وجذابة.

علاوة على ذلك، فاجأت نينتندو المشجعين بإسقاط العديد من العناوين التي ظهرت خلال العرض. ألعاب مثل Howl، وBackpack Hero، وEnjoy the Diner، وPasspartout 2: The Lost Artist، وحتى العرض التوضيحي للعبة Death Trick: Double Blind أصبحت متاحة على الفور للاعبين المتحمسين للتعمق فيها.

يواصل Nintendo Switch إثبات تعدد استخداماته كمنصة، حيث يجذب مجموعة متنوعة من الألعاب المستقلة التي تأسر اللاعبين بإبداعهم وآليات اللعب الفريدة. مع وصول هذه العناوين الجديدة في الأشهر المقبلة، يمكن لمالكي Nintendo Switch أن يتوقعوا عالمًا لا نهاية له من الاستكشاف والمغامرة في متناول أيديهم.