مشروع طريق Howell Mill الجديد والمحسّن قيد التنفيذ

من المقرر أن يشهد طريق Howell Mill Road في أتلانتا تحولًا كبيرًا حيث بدأت المدينة في بناء مشروع بقيمة 21.5 مليون دولار. وتهدف المبادرة إلى تجديد امتداد الطريق الذي يبلغ طوله ميلين، وتحويله إلى ممر أكثر أمانًا ويسهل الوصول إليه. ستعالج عملية التجديد، التي يشار إليها باسم "مشروع الشوارع الكاملة"، الظروف غير المستوية والوعرة التي ابتليت بها الطريق في السنوات الأخيرة.

ستشمل الترقيات إضافة الأرصفة وممرات الدراجات المحمية وإشارات المرور المتزامنة. تعد هذه التحسينات ضرورية لأن طريق Howell Mill أصبح مركزًا صاخبًا للتطوير وزيادة النشاط. مع وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويترددون على المؤسسات المختلفة في المنطقة، أصبح من الضروري توفير خيارات نقل آمنة ومريحة.

وأكدت ريبيكا سيرنا، المدير التنفيذي لشركة Propel ATL، على أهمية المشروع، خاصة بالنسبة للمجتمع المحلي. وسلطت الضوء على الحاجة إلى تحسين السلامة للمشاة الذين يعبرون الطريق ويصلون إلى المرافق القريبة. وأعربت سيرنا عن سعادتها بهذا المشروع، قائلة إن التجديد سيعزز الحياة اليومية للناس في المنطقة.

في حين أن المراحل الأولية للمشروع تتضمن في المقام الأول نقل المرافق وقد لا تكون واضحة على الفور، فمن المتوقع أن يستغرق المشروع بأكمله ما يصل إلى ثلاث سنوات حتى يكتمل. ومع ذلك، توجد حوافز لتشجيع المقاول على الانتهاء قبل الموعد المحدد، مما يقلل من التعطيل والإزعاج للمقيمين والشركات على طول طريق Howell Mill.

يمثل تنشيط طريق Howell Mill خطوة مهمة نحو إنشاء بنية تحتية للنقل أكثر ملاءمة للمشاة وكفاءة. مع استمرار أتلانتا في تجربة النمو والتطور، تعد مثل هذه المشاريع ضرورية لتلبية احتياجات مدينة مزدهرة وضمان سلامة وراحة سكانها وزوارها على حد سواء.