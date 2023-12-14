التحسينات القادمة إلى طريق Howell Mill في أتلانتا

من المقرر أن يشهد طريق Howell Mill Road في أتلانتا تحولًا كبيرًا في السنوات القادمة. وسيجلب "مشروع الشوارع الكاملة" الذي تبلغ تكلفته 21.5 مليون دولار التحسينات التي تشتد الحاجة إليها على الممر المزدحم، ولن يستفيد منها سائقي السيارات فحسب، بل أيضًا المشاة وراكبي الدراجات.

يهدف المشروع إلى معالجة العديد من المشكلات التي كانت موجودة على طريق Howell Mill منذ سنوات. أحد الأمور الرئيسية التي يتم التركيز عليها هو تحسين سطح الطريق، المليء حاليًا بالمطبات والأقسام غير المستوية. ستوفر جهود إعادة الرصف قيادة أكثر سلاسة وأمانًا لجميع مستخدمي الطريق.

بالإضافة إلى إعادة رصف الطرق، سيقدم المشروع أرصفة جديدة وممرات محمية للدراجات. ستعمل هذه الإضافات على خلق بيئة أكثر ملاءمة للمشاة وتشجيع خيارات النقل النشطة. كما سيتم تركيب إشارات مرورية تنسيقية لتعزيز الانسيابية المرورية وتقليل الازدحام على طول الممر.

لم يكن قرار تجديد طريق Howell Mill مفاجئًا نظرًا للتطور السريع الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة. لقد تحول الممر، الذي كان في السابق منطقة صناعية، إلى مركز تجاري وسكني نابض بالحياة. ونتيجة لذلك، أصبحت الحاجة إلى تحسين البنية التحتية لاستيعاب العدد المتزايد من السكان وزيادة حركة السير واضحة بشكل متزايد.

وبينما من المتوقع أن يستغرق المشروع ما يصل إلى ثلاث سنوات حتى يكتمل، سيتم بذل الجهود لتسريع عملية البناء. سيتم تقديم حوافز للمقاول لتشجيع الانتهاء المبكر، مما يضمن الحد الأدنى من الإزعاج للمجتمع.

ستفيد التحسينات على طول طريق Howell Mill مجموعة واسعة من الأفراد، بدءًا من سكان الشقق المجاورة وحتى الرعاة المتكررين لمؤسسات الممر. ومع ظروف الطريق الأكثر أمانًا، والأرصفة التي يمكن الوصول إليها، والممرات المخصصة للدراجات، سيصبح التنقل في هذه المنطقة الصاخبة تجربة أكثر متعة وملاءمة للجميع.

مع بدء مشروع التجديد، أعرب عمدة أتلانتا أندريه ديكنز عن حماسته للتغييرات القادمة وأقر بأهمية طريق هاول ميل كمنطقة تطوير محورية في المدينة.