يتلاشى شريان الحياة المحتمل لـ SmileDirectClub، مما يؤدي إلى إيقاف التشغيل

SmileDirectClub، الشركة الناشئة التي كانت واعدة في مجال تقويم الأسنان، تواجه الآن الإغلاق بعد فشل صفقة محتملة لإحياء الشركة. وكانت الشركة المتداولة علناً، والتي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في سبتمبر/أيلول، تجري مفاوضات مع مؤسسيها لضخ رأس مال جديد والاستحواذ على SmileDirectClub بعد الفصل الحادي عشر. ولكن من المؤسف أن المقرض المهم والدائنين الآخرين لم يقدموا دعمهم، مما أدى إلى الانهيار. من جهود الإنقاذ، وفقا للمحامي سبنسر وينترز في محكمة الإفلاس يوم الجمعة.

على مدار الشهرين الماضيين، بحثت SmileDirectClub عن مشترين محتملين للشركة، لكنها واجهت انتكاسات عندما انسحبت الأطراف المهتمة أو قدمت عروضًا غير واقعية. ظهرت مؤخرًا محاولة البيع للمؤسسين، لكنها كانت تتوقف على الحصول على دعم من المقرض HPS Investment Partners والدائنين الثانويين. لسوء الحظ، لم ينجح نهج "السلام عليك يا مريم" على الرغم من الجهود المكثفة طوال الأسبوع، كما أوضح وينترز لقاضي الإفلاس الأمريكي كريستوفر لوبيز خلال جلسة الاستماع.

في عام 2019، تصدرت SmileDirectClub عناوين الأخبار من خلال طرحها العام الأولي، والذي قدر قيمة الشركة بمبلغ 8.9 مليار دولار، مما أدى إلى إثراء مؤسسيها بوضع الملياردير. ومع ذلك، سرعان ما واجهت الشركة تحديات مثل انخفاض الإيرادات والنزاع المستمر حول براءات الاختراع مع أحد المنافسين. كما أجبر الوباء SmileDirectClub على إجراء تخفيضات جذرية في المبيعات والتسويق.

في وقت تقديم طلب الإفلاس، كانت شركة SmileDirectClub تحمل ما يقرب من 900 مليون دولار من الديون، منها 138 مليون دولار مستحقة لشركة HPS كجزء من تسهيلات ائتمانية. على الرغم من النكسات، كان وينترز يعتقد حتى يوم الخميس أن بيع الشركة كمنشأة مستمرة ما زال ممكنًا واستكشف كل الخيارات المتاحة. ولسوء الحظ، فإن الفشل في تأمين الدعم الحاسم لم يترك لـ SmileDirectClub أي خيار سوى إنهاء عملياتها.