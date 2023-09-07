ميزات وتحسينات جديدة في ON1 Photo Raw 2024

لقد كان ON1 Photo Raw معروفًا دائمًا بميزاته المبتكرة، وإصدار 2024 القادم ليس استثناءً. يهدف هذا الإصدار المليء بأدوات جديدة ومثيرة إلى تحسين سير عملك وإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض الميزات الرئيسية:

واجهة مستخدم جديدة

يأتي إصدار 2024 من ON1 Photo Raw مزودًا بمساحة عمل جديدة سهلة الاستخدام تعد بأن تكون أكثر وضوحًا وقابلية للقراءة وأسرع. يهدف هذا التحديث إلى تسهيل استخدام البرنامج للمستخدمين الجدد والحاليين.

تسريع سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي Brilliance

الميزة البارزة في الإصدار الجديد هي Brilliance AI، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط سير العمل وتقليل عدد التعديلات التي يحتاج المصورون إلى إجرائها. توفر هذه الميزة تعديلات تلقائية على اللون والنغمة والضوضاء والتفاصيل التي تفسر كل صورة بناءً على الهدف الفني للمصور. على الرغم من أن التعديلات تتم تلقائيًا، إلا أن المصورين لا يزال لديهم سيطرة كاملة على النتائج النهائية باستخدام شريط تمرير واحد.

يتضمن Brilliance AI أيضًا تقليل ضوضاء الذكاء الاصطناعي التلقائي وتنقيح الصورة وتعديلات على ميزات محددة في الصورة مثل أوراق الشجر والسماء والأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه معالجة الصور على دفعات، مما يوفر الوقت والجهد عند تحرير صور متعددة.

التكامل مع البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة

يتكامل إصدار ON1 Photo RAW MAX الجديد بسلاسة مع البرامج الشائعة مثل Adobe Photoshop وLightroom Classic وApple Photos وAffinity Photo والمزيد. ومن خلال هذا التكامل، يمكن للمصورين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك التطوير والتأثيرات وPortrait AI وSky Swap AI وNoNoise AI وHDR وResize AI، مما يسهل دمج ON1 Photo Raw في سير العمل الحالي.

تحسين السرعة والأداء

يعد ON1 Photo Raw 2024 بأن يكون أسرع بكثير من الإصدارات السابقة. ومن المتوقع أن تكون وحدة التصفح، التي تعتمد على الكتالوج، أسرع بأربع مرات، في حين أن فتح الصورة في وحدة التحرير يمكن أن يكون أسرع بما يصل إلى ثلاث مرات. تعمل هذه السرعة والأداء المتزايدين على زيادة كفاءة المصورين في التنقل بين الوحدات وإجراء التعديلات بسلاسة.

تحسينات على جزء الطبقات

لقد خضع جزء الطبقات لعملية إصلاح شاملة في الإصدار الجديد، مما يوفر واجهة مألوفة أكثر لمستخدمي Photoshop. يستطيع المصورون الآن ضبط ارتفاع الجزء يدويًا، والتبديل بين الطبقات على الفور، وعرض وتحرير الإعدادات المطبقة لكل طبقة.

الذكاء الاصطناعي للكلمات الرئيسية وسير عمل الفهرسة

تم تحديث ميزة Keyword AI في ON1 لاكتشاف المناطق بجانب الكائنات، وتحسين تنظيم الصور وتمكين عمليات البحث بشكل أسرع. يقوم الإصدار المحدث أيضًا بإنشاء كلمات رئيسية مرتبطة بالمنطقة والكلمات الرئيسية ذات الصلة تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل شريط البحث الجديد على تحسين تجربة البحث، بينما تعمل عناصر التحكم الجديدة لحجم المعاينة وتكرار المسح واستخدام وحدة المعالجة المركزية على تحسين كفاءة الفهرسة.

تتضمن الميزات البارزة الأخرى في ON1 Photo RAW 2024 عناصر تحكم محسنة لطبقات النص، والتضمين التلقائي للبيانات التعريفية لملفات JPEG، والقدرة على استيراد ملفات تعريف الكاميرا بتنسيق Adobe DCP بالإضافة إلى ملفات تعريف ICC في وحدة التطوير.

يتوفر ON1 Photo Raw 2024 للطلب المسبق بسعر 149.99 دولارًا للترقيات أو 179.99 دولارًا للعملاء الجدد. يبلغ سعر الاستخدام المستقل لبرنامج Photo Raw 2024 79.99 دولارًا أمريكيًا للترقيات و99.99 دولارًا أمريكيًا للعملاء الجدد. يمكن لعملاء الطلب المسبق الاستمرار في استخدام Photo RAW 2023.5 حتى يتم إصدار الإصدار الجديد.

بشكل عام، يعد ON1 Photo Raw 2024 قفزة كبيرة إلى الأمام بفضل الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأداء المحسن وسهولة الاستخدام المحسنة. يؤكد هذا الإصدار من جديد التزام ON1 بتزويد المصورين بالأدوات التي يحتاجونها لإضفاء الحيوية على رؤيتهم الإبداعية.

المصادر: ON1 الصورة الخام