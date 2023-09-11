أحدث الأفكار حول AWS re:Invent 2023، ومنصات البث، والاكتتاب العام الأولي لشركة Arm

في عالم الأحداث التقنية، يقترب AWS re:Invent 2023 بسرعة، ويتوقع محلل صناعة theCUBE John Furrier أنه ستكون هناك بعض التطورات المثيرة في المتجر. يتوقع Furrier التركيز على الحوسبة عالية الأداء، ودعم وحدة معالجة الرسومات، وقصة بيانات أكثر وضوحًا من AWS. ومع ذلك، فهو يتساءل أيضًا عن مستقبل النظام البيئي المحيط بـ AWS وما إذا كان يمكنه الوصول إلى آفاق جديدة. لقد انتقد Furrier تسييل أمازون لنظامها البيئي في هذه الأحداث في الماضي.

عندما يتعلق الأمر بمنصات البث المباشر، يعتقد فوريير أن مفتاح النجاح يكمن في التكامل والقضاء على تبديل السياق. ويشير إلى أن النظام الأساسي الذي يمكنه التكامل بشكل أفضل مع أنظمة الفوترة وتوفير تجربة مستخدم سلسة سيكون له اليد العليا. يناقش Furrier أيضًا المقابلة الأخيرة التي أجراها مع CISO من Prime Video ويسلط الضوء على أهميتها في AWS Startup Showcase.

تنتقل المناقشة بعد ذلك إلى خطط الاكتتاب العام لشركة Arm. تهدف شركة Arm Holdings PLC، وهي شركة مصممة للرقائق مقرها المملكة المتحدة، إلى جمع ما يقرب من 4.87 مليار دولار في طرحها العام المقبل في بورصة نيويورك. أعرب المحلل ألبي أمانكونا من شركة الأبحاث العالمية Third Bridge عن مخاوفه بشأن قدرة Arm على الاستفادة من الاتجاه الحالي للذكاء الاصطناعي، حيث أن جزءًا كبيرًا من إيرادات Arm يأتي من الهاتف المحمول. ومع ذلك، فإن فوريير ومحلله المشارك ديف فيلانتي يختلفان بشدة مع هذا المنظور. ويعتقدون أن بنيات Arm ستهيمن على استنتاجات الذكاء الاصطناعي على الحافة، حيث إنها منطقة تتمتع فيها Arm بحضور بارز.

يتناول فيلانتي أيضًا المخاطر التي تشكلها RISC-V، وهي بنية بديلة، ويجادل بأن شركة Arm تتفوق بشكل كبير على منافسيها. في حين أن نمو شركة Arm قد لا يكون هائلاً، إلا أن Vellaante يشيد بمنصتها منخفضة التكلفة وعالية الأداء والتي من المرجح أن تضمن هيمنتها في السوق.

بشكل عام، تتناول المناقشات في theCUBE Podcast حدث AWS re:Invent القادم، وأهمية التكامل وتجربة المستخدم في منصات البث، وإمكانات بنيات Arm في مشهد الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

– بودكاست ذا كيوب