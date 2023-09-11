تأثير Snapchat الهائل على طموحات مراسلة Gen Z وTikTok

تتمتع Snapchat، وهي منصة شعبية لوسائل التواصل الاجتماعي، بجاذبية كبيرة لدى المراهقين الأمريكيين، خاصة ضمن الجيل الديموغرافي من الجيل Z. مع وجود 397 مليون مستخدم نشط يوميًا و90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا في أكثر من 20 دولة يستخدمون التطبيق شهريًا على الأقل، لا يمكن إنكار تأثير Snapchat. يفتح المستخدمون التطبيق حوالي 40 مرة يوميًا ويرسلون أكثر من 5 مليارات رسالة، تُعرف باسم Snaps، إلى أصدقائهم المقربين وعائلاتهم. في الواقع، يعتبر مستخدمو Snapchat أن أصدقائهم المقربين على المنصة أكثر تأثيرًا على قرارات الشراء الخاصة بهم بمقدار 4 مرات من المشاهير أو المؤثرين.

تسلط هذه الثروة من البيانات الضوء على أهمية Snapchat كوسيلة لجيل Z للبقاء على اتصال مع دوائرهم الاجتماعية. العلاقات التي يشكلونها على Snapchat لها تأثير شرائي كبير، حتى أكثر من الشبكات الاجتماعية الأخرى. وإدراكًا لهذا الأمر، تتطلع TikTok، وهي منصة أخرى شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، الآن إلى دخول مساحة المراسلة.

نشرت TikTok مؤخرًا فرص عمل على صفحة الوظائف الخاصة بها، مما يشير إلى طموحاتها لتطوير خدمة دردشة موسعة. تشير المنشورات إلى TikTok Social باسم "فريق المراسلة على TikTok"، مما يؤكد رغبة المنصة في تعزيز تجربة المراسلة وإشراك الأصدقاء الواقعيين بسلاسة. تشمل الميزات والمكونات الأساسية التي سيتم تطويرها القصة، وتسجيل الإعجاب بالفيديو، والتعليق، وعلامة تبويب الأصدقاء، وعلامة تبويب البريد الوارد، وإعادة النشر، وميزة TikTok Now، والتطبيق المستقل.

مع وجود أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة ويقضي المستخدمون ما يقرب من ساعة يوميًا على التطبيق، فإن TikTok يحمل بالفعل حصة كبيرة من الاهتمام الترفيهي للأشخاص. من خلال دمج إمكانات المراسلة، يمكن أن يصبح TikTok جزءًا لا يتجزأ من المجالات الاجتماعية للمستخدمين، مما يزيد من تأثيره.

يتم استكشاف المناقشة الآسرة حول تأثير Snapchat وطموحات المراسلة الخاصة بـ TikTok بشكل أكبر في الحلقة الأخيرة من Creator Upload، والتي يستضيفها جوشوا كوهين ولورين شنيبر. للتعمق في التفاصيل، اشترك في خدمة Creator Upload على Apple Podcasts أو Spotify أو النظام الأساسي المفضل لديك.

المصدر: بودكاست Tubefilter – تحميل منشئ المحتوى، صفحة تسويق Snapchat، صفحة وظائف TikTok