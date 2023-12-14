برنامج العلوم الصحية في جامعة ولاية أوهايو يتناول الامتياز والتنوع

يهدف البرنامج الذي تقدمه كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ولاية أوهايو إلى تعزيز الوعي وفهم الامتياز والتنوع بين طلابها. تتطلب الدورة، التي تحمل عنوان الاختلافات الفردية في مجموعات المرضى/العملاء، من المشاركين المشاركة في المناقشات والمهام المتعلقة بالجنس والعرق، بما في ذلك تمرين يشجع الطلاب على التفكير في امتيازاتهم الخاصة.

إحدى المهام، والتي يشار إليها باسم "فك الحقيبة غير المرئية"، تطلب من الطلاب استكشاف امتيازاتهم في فئات مختلفة، مثل العرق والتوجه الجنسي والقدرة. المهمة مستوحاة من مقال بيجي ماكينتوش عام 1989 حول الامتياز الأبيض. يتم تشجيع الطلاب على التفكير في امتيازاتهم الخاصة، والتفكير في كيفية تعاملهم مع العرق في حياتهم اليومية، والتفكير في عبارة "حياة السود مهمة" وتأثيرها على الأمريكيين البيض.

وتتضمن الدورة أيضًا أنشطة أخرى، مثل مشاهدة الفيلم الوثائقي "الناس البيض" وقراءة المواد المتعلقة بالعرق والعنصرية. تهدف هذه المهام إلى توسيع وجهات نظر الطلاب وتعميق فهمهم للقضايا المجتمعية المحيطة بالامتياز والتمييز.

في حين يجادل بعض النقاد بأن الدورة تعزز الأيديولوجيات المثيرة للانقسام وتلقين الطلاب، يؤكد المؤيدون على أهمية تزويد مقدمي الرعاية الصحية في المستقبل بالمهارات والمعرفة اللازمة لتوفير رعاية شاملة وعاطفية. وتؤكد الجامعة ردا على الانتقادات على التزامها بالحرية الأكاديمية والتبادل الحر للأفكار.

في الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بشكل متزايد بالتنوع والشمول كجوانب حيوية للرعاية الصحية، تلعب برامج مثل هذا في جامعة ولاية أوهايو دورًا حاسمًا في إعداد متخصصي الرعاية الصحية في المستقبل للتنقل وتلبية احتياجات مجموعات المرضى المتنوعة. ومن خلال تعزيز الوعي والفهم والتعاطف، تساهم هذه البرامج في إنشاء نظام رعاية صحية أكثر شمولاً وإنصافًا.