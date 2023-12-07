مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو لإجراء تغييرات على قانون تقنين الماريجوانا

يستعد مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو لإجراء تنقيحات على القانون الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا والذي يسمح بالاستخدام الترفيهي للماريجوانا. وبينما من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 7 ديسمبر، فمن المتوقع أن يناقش المشرعون التغييرات المقترحة على التشريع هذا الأسبوع.

وعلى عكس التعديلات الدستورية، يمكن إلغاء القوانين التي تم البدء بها وتعديلها من قبل الجمعية العامة. أعرب حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين والقادة التشريعيون بالولاية عن نيتهم ​​تعديل جوانب معينة من القانون. وتشمل المجالات الرئيسية التي من المرجح أن تتم مراجعتها معدلات الضرائب، وتوزيع عائدات الضرائب، والقيود على مستويات رباعي هيدروكانابينول (THC)، وحماية الشركات التي تنفذ سياسات مكافحة المخدرات، والقواعد المتعلقة بالاستخدام الخارجي للماريجوانا.

وقد تم بالفعل تقديم مشروعي قانونين إلى مجلس النواب يسعىان إلى معالجة بعض هذه القضايا. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد كيف سيتم تحويل هذه المقترحات المختلفة إلى تشريعات يمكن أن تحظى بدعم كلا المجلسين.

اقترح السيناتور مارك رومانشوك إمكانية إلغاء القانون الأساسي بالكامل وإضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية من خلال قوانين الماريجوانا الطبية الحالية في الولاية. ولم يتم تقديم تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذ ذلك.

وأكد جون فورتني، المتحدث باسم رئيس مجلس الشيوخ مات هوفمان، أنه لا توجد نية لإلغاء نتائج الانتخابات. وبدلاً من ذلك، يهدف مجلس الشيوخ إلى إجراء تغييرات حاسمة على القانون الذي كان يُنظر إليه على أنه صفقة صديقة للصناعة.

واحدة من القضايا الرئيسية التي من المرجح أن تتم مناقشتها هو مستوى الضرائب. ويعتقد هوفمان أن الضريبة الحالية البالغة 10% منخفضة للغاية مقارنة بالولايات الأخرى. كما أنه لا يتفق مع خطة توزيع الضرائب، مؤكدا أنها تفيد بشكل غير عادل المشاركين في صناعة الماريجوانا.

وعلى الرغم من أن بعض جوانب القانون الجديد سيتم تنفيذها في 7 ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك السماح بالزراعة المنزلية والحيازة المحدودة، فإن أجزاء كبيرة من القانون لن تدخل حيز التنفيذ حتى يتم وضع قواعد الترخيص المناسبة. ويحرص هوفمان على إجراء المراجعات قبل بدء العملية التنظيمية.

في نهاية المطاف، يواجه مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين إرادة الناخبين والمخاوف التي يعبر عنها المشرعون وأصحاب المصلحة في الصناعة. ويبقى أن نرى كيف ستشكل هذه المداولات التشريع النهائي.