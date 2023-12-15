يتطلع المشرعون في ولاية أوهايو إلى مراجعة قانون الماريجوانا الترفيهية

يسعى المشرعون في ولاية أوهايو إلى إجراء تعديلات على قانون الماريجوانا الترفيهي الذي تم إقراره حديثًا في الولاية قبل أن يدخل حيز التنفيذ خلال يومين. أصدر كل من مجلسي الشيوخ والنواب مقترحات ذات آراء مختلفة حول كيفية تنظيم استخدام وبيع القنب.

يتضمن اقتراح مجلس الشيوخ القضاء على النمو المنزلي ووضع حدود منخفضة لـ THC لمنتجات القنب. من ناحية أخرى، يهدف اقتراح مجلس النواب، المسمى House Bill 354، إلى الحفاظ على توفير النمو المنزلي مع وضع مبادئ توجيهية للاستخدام والإعلان.

صرح النائب جيمي كالندر، الذي قدم مشروع قانون مجلس النواب رقم 354، أن اقتراحه عبارة عن تجميع للآراء حول تنظيم القنب الذي يحترم إرادة الأشخاص الذين صوتوا لسن الإصدار 2. يعالج مشروع القانون المخاوف المتعلقة بالتدخين السلبي ويهدف إلى منع القاصرين من التعرض للتدخين السلبي. مستهدفة بالإعلانات.

وعلى عكس نسخة مجلس الشيوخ، التي حظيت بدعم الحزبين، فإن مشروع قانون مجلس النواب يحظى بدعم الأعضاء الديمقراطيين فقط. وشدد الممثل كيسي وينشتاين على أهمية السماح للمجتمعات المحلية بتنظيم القنب على غرار الطريقة التي تنظم بها التبغ والكحول.

في حين أن معدل الضريبة غير المباشرة لا يزال قيد المناقشة، يتفق الجانبان على أنه لا ينبغي أن يكون مرتفعا لدرجة تثبيط الناس عن المشاركة في صناعة القنب في ولاية أوهايو. ويعتقد مجلس النواب أيضًا أن البلديات المحلية يجب أن تتمتع بالاستقلالية في تحديد كيفية استخدام عائدات الضرائب.

وتجري المفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب لإيجاد أرضية مشتركة قبل يوم الخميس. ومع ذلك، إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، فإن النائب كالندر منفتح على السماح بدخول القانون حيز التنفيذ كموقف تفاوضي.

وعلى الرغم من وجود شعور بالحاجة الملحة لتمرير المراجعات، إلا أن أعضاء مجلس النواب مصممون على أخذ وقتهم والتأكد من أنهم يقومون بذلك بشكل صحيح لصالح سكان أوهايو.