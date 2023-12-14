توسع شركة أمتراك في ولاية أوهايو: تعزيز الاتصال والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

اتخذت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية (FRA) خطوة مهمة في توسيع خدمات شركة امتراك في ولاية أوهايو من خلال اختيار أربعة مسارات ذات أولوية. وفي إعلان أدلى به السيناتور الأمريكي شيرود براون، تم الكشف عن أن هذه المسارات ستتلقى 500,000 ألف دولار من التمويل الفيدرالي لكل منها من خلال برنامج تحديد وتطوير الممرات التابع لـ FRA. سيدعم هذا التمويل أعمال التخطيط المطلوبة لتحديد تحسينات المسار والمحطات الجديدة والمعدات أو المرافق اللازمة لخدمة الركاب.

الطرق المختارة هي كما يلي:

1. الممر 3C+D: سيؤدي هذا إلى إنشاء خدمة جديدة بين كليفلاند وكولومبوس ودايتون وسينسيناتي.

2. ممر الغرب الأوسط: سيتم تشغيل خدمة جديدة بين شيكاغو وكولومبوس وبيتسبرغ.

3. الخدمة بين كليفلاند وتوليدو وديترويت.

4. خدمة يومية على خط الكاردينال الذي يربط سينسيناتي بشيكاغو وواشنطن العاصمة ومدينة نيويورك.

تهدف هذه التوسعات إلى توسيع نطاق وصول شركة أمتراك إلى ما هو أبعد من المناطق الساحلية، مما يوفر فرص نقل محسنة لسكان أوهايو وتعزيز الاتصال في جميع أنحاء الغرب الأوسط. وسلط السيناتور براون الضوء على فوائد هذه الطرق، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى نمو الأعمال التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاتصالات المجتمعية في ولاية أوهايو.

وعلى الرغم من تأمين التمويل الأولي، فإن الجولات المستقبلية من التمويل الفيدرالي ستكون حاسمة لتطوير هذه الخطوط بشكل كامل. ومن المتوقع أن تحظى ممرات ولاية أوهايو بالأولوية في مسابقات التمويل المستقبلية، وفقًا للبيان الصحفي للسيناتور براون. في حين أنه من المتوقع أن يغطي التمويل الفيدرالي التكاليف الأولية، فمن المرجح أن يكون الدعم المستمر من الدولة أو الكيانات المحلية ضروريًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وتواصلت هيئة الرقابة المالية مع أعضاء الكونجرس لإبلاغهم بقرارات التمويل، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتتوافق هذه التطورات مع مشروع قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي والذي وقعه الرئيس جو بايدن، والذي خصص ما يقرب من 66 مليار دولار لتوسيع شركة أمتراك على الصعيد الوطني.

من المتوقع أن تستغرق عملية التخطيط لهذه المسارات الجديدة وقتًا طويلاً، حيث أشار ستو نيكلسون، المدير التنفيذي لشركة All Aboard Ohio، إلى أن الأمر قد يستغرق من أربع إلى خمس سنوات قبل بدء الخدمة. ومع ذلك، فإن الترقب مرتفع، وقد شاركت بالفعل العديد من المنظمات والهيئات الحكومية، مثل لجنة تطوير السكك الحديدية في أوهايو ومدينة كولومبوس، في الاستعدادات وتقديم الطلبات لتأمين التمويل.

وسط هذه التطورات المثيرة، قام مكتب السيناتور براون بمشاركة خريطة توسعة شركة أمتراك المقترحة في ولاية أوهايو على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل وتحسين الاتصال عبر الولاية.