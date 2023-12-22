مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تهديدات البريد الإلكتروني لمدارس أوهايو

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب حاليًا بالتحقيق في سلسلة من تهديدات البريد الإلكتروني الموجهة إلى المناطق التعليمية في ولاية أوهايو، بما في ذلك العديد من التهديدات في منطقة دايتون. يُزعم أن هذه التهديدات صادرة عن مجموعة إرهابية روسية وتم نشرها على مدارس متعددة في مقاطعة مونتغومري وفي جميع أنحاء الولاية.

وذكرت السلطات أنه لا يوجد حاليا أي دليل يدعم مصداقية هذه التهديدات، ولم تحدد أي خطر وشيك على المدارس المذكورة. ومع ذلك، فإنهم يأخذون الوضع على محمل الجد وينفذون جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

أكد عمدة مقاطعة مونتغومري، روب ستريك، على أهمية سلامة وأمن المؤسسات التعليمية في المجتمع. من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء الفيدراليين والمحليين، تقوم سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق بشكل شامل في تهديدات البريد الإلكتروني هذه لحماية المدارس والأفراد داخلها.

ويحث المسؤولون أولياء الأمور والطلاب وموظفي المدرسة على البقاء على اطلاع من خلال القنوات الرسمية، مثل التحديثات من وكالات إنفاذ القانون المحلية والسلطات المدرسية. كما أنهم يشجعون أفراد المجتمع على البقاء يقظين والإبلاغ عن أي أنشطة أو معلومات مشبوهة تتعلق بهذه التهديدات إلى قسم الشرطة المحلي.

وتلقت المدارس في تكساس تهديدات مماثلة يوم الجمعة، لكن سلطات إنفاذ القانون لم تجد أي خطر مباشر. لم يتم الكشف عن المناطق التعليمية المحددة في منطقة دايتون التي تلقت رسائل البريد الإلكتروني التهديدية.

وعلى الرغم من الافتقار إلى المصداقية المتصورة، تتخذ المناطق التعليمية تدابير احترازية. وأكد المشرف على مدينة أوكوود، نيل جوبتا، للآباء أنهم يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون ويراقبون الوضع عن كثب. أكد المشرف على جرينفيل دوج فرايز أن الشرطة أجرت عمليات تفتيش شاملة لمباني المدرسة ولم تعثر على شيء.

ومع استمرار التحقيق، من المهم للمدارس والمجتمعات مواصلة العمل معًا للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومأمونة للطلاب.