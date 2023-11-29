تعيد سلسلة Vivo S18 الجديدة تعريف الهواتف الذكية متوسطة المدى من خلال تكامل مبتكر للذكاء الاصطناعي

أحدثت شركة Vivo، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، ضجة كبيرة في مجتمع التكنولوجيا من خلال الإطلاق المرتقب لأحدث سلسلتها متوسطة المدى، Vivo S18. تم إعداد هذه السلسلة لإحداث ثورة في الصناعة من خلال تكاملها الرائد للذكاء الاصطناعي (AI) من خلال استخدام BlueLM، وهو نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تطويره داخليًا بواسطة Vivo.

على عكس أي هاتف ذكي آخر في فئته، تتميز سلسلة Vivo S18 بنموذج كبير مزود بذكاء اصطناعي مزود بعشرة مليارات معلمة يُعرف باسم BlueLM، والذي أثبت بالفعل قوته في سلسلة Vivo X100. بفضل معلماته ذات المستوى الملياري، يعد BlueLM نموذجًا مفتوح المصدر يسلط الضوء على التزام Vivo بالابتكار التكنولوجي.

بدلاً من عرض علامات الاقتباس، دعنا نصف نموذج BlueLM كتقنية ذكاء اصطناعي متقدمة تعمل على تحسين تجربة المستخدم الشاملة. مع BlueLM، تهدف Vivo إلى توفير راحة ومتعة غير مسبوقة لمستخدميها، وإعادة تعريف ما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي متوسط ​​المدى.

انتشرت شائعات حول المواصفات القوية للهاتف Vivo S18. ويقال إنه مزود بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، مما يضمن أداءً سلسًا وخاليًا من التأخير. يعمل التصميم الجمالي الشرقي للجهاز وشاشته المنحنية ذات الفتحة الواحدة مع سطوع يصل إلى 2800 نت على تعزيز التجربة البصرية.

سوف يسعد عشاق التصوير الفوتوغرافي بعدسة الصور الشخصية فائقة الحساسية للضوء بدقة 18 ميجابكسل الخلفية لهاتف S50، والتي تتضمن تقنية OIS Hummingbird المضادة للاهتزاز ومصفوفات خوارزمية الصور الشخصية على مستوى الاستوديو. وهذا يضمن الحصول على صور عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مطورة، يأخذ Vivo S18 Pro خطوة أخرى إلى الأمام باستخدام معالج MediaTek Dimensity 9200+. تتميز هذه القوة بكاميرا Sony IMX920 الرئيسية الرائدة وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة صورة مقربة احترافية. بفضل دعمه لـ WiFi7، يضمن S18 Pro اتصالاً سريعًا وسلسًا.

ينتظر المتحمسون وعشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر المزيد من التحديثات على سلسلة Vivo S18. بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة ومواصفات الأجهزة الرائعة، تستعد Vivo لإحداث تأثير كبير في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى التنافسية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هو BlueLM؟

BlueLM هو نموذج كبير متقدم للذكاء الاصطناعي بعشرة مليارات معلمة تم تطويره داخليًا بواسطة Vivo. وهو مصمم لتعزيز تجربة المستخدم الشاملة وهو مفتوح المصدر، مما يوضح التزام Vivo بالابتكار التكنولوجي.

2. ما هي أبرز مميزات سلسلة Vivo S18؟

تقدم سلسلة Vivo S18 معالج Snapdragon 7 Gen 3 القوي، وتصميم جمالي شرقي، وشاشة منحنية ذات ثقب واحد مع سطوع يصل إلى 2800nit. كما أنها تتميز بعدسة خلفية رائعة حساسة للضوء بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية OIS Hummingbird المضادة للاهتزاز.

3. ما الفرق بين Vivo S18 وS18 Pro؟

يتميز Vivo S18 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9200+ وكاميرا Sony IMX920 الرئيسية. كما أنه يدعم WiFi7 للاتصال عالي السرعة.

4. متى سيتم إطلاق سلسلة Vivo S18؟

لم يتم الإعلان عن الموعد الدقيق لإطلاق سلسلة Vivo S18 حتى الآن. ترقبوا المزيد من التحديثات من Vivo.