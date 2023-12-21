اكتشافات جديدة في الحمض النووي للأخطبوط تسلط الضوء على انهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي

وفقا لدراسة حديثة، أحرز الباحثون تقدما كبيرا في حل لغز متى انهارت الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية آخر مرة. من خلال دراسة الحمض النووي لأخطبوط توركيت، اكتشف العلماء معلومات قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمنطقة والآثار المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

على عكس المحاولات السابقة، استخدمت الدراسة التاريخ الجيني لأخطبوط توركيت لتتبع اللقاءات الماضية وتحديد وقت حدوث انهيار الغطاء الجليدي. وتؤكد النتائج أن الانهيار الأخير حدث منذ أكثر من 100,000 ألف سنة خلال فترة تعرف باسم العصر الجليدي الأخير.

وصفت سالي لاو، مؤلفة الدراسة الرئيسية، المشروع بأنه "مثير" نظرًا لقدرته على تقديم منظور جديد لمسألة طويلة الأمد في مجتمع علوم الأرض. ومن خلال تحليل الحمض النووي لـ 96 من أخطبوطات توركيت، تمكن الباحثون من بناء شجرة عائلة مفصلة يعود تاريخها إلى ملايين السنين.

وكشفت الدراسة أن مجموعات مختلفة من أخطبوطات توركيت قد تزاوجت منذ حوالي 125,000 ألف سنة خلال العصر الجليدي الأخير، عندما كانت درجات الحرارة العالمية مماثلة لدرجات الحرارة الحالية. يشير هذا الارتباط الجيني إلى أن انهيار الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي خلال تلك الفترة أدى إلى غمر المناطق الساحلية. ومع ذلك، فقد فتح أيضًا مناطق مغطاة بالجليد في قاع البحر، مما مكن الأخطبوطات من احتلال مناطق جديدة والتكاثر في نهاية المطاف مع مجموعات سكانية منفصلة جغرافيًا سابقًا.

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في حقيقة أن الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي يعد حاليًا مساهمًا رئيسيًا في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم. وقد يؤدي الانهيار الكامل إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 3 إلى 5 أمتار على مستوى العالم. إن فهم كيفية تصرف الطبقة الجليدية في الماضي عندما كانت درجات الحرارة مماثلة لليوم سيساعد في الحصول على توقعات أفضل لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

كان اختيار أخطبوط Turquet لهذه الدراسة متعمدًا. نظرًا لطبيعتها غير المتحركة نسبيًا ونطاق الحركة المحدود، فمن المرجح أن تتكاثر هذه الأخطبوطات ضمن مجموعاتها المحلية المتميزة وراثيًا. سمح هذا للباحثين بالحصول على تأريخ جزيئي دقيق وبيانات عالية الدقة.

يوفر هذا البحث الرائد رؤى قيمة حول تاريخ الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي وتأثيرها المحتمل على ارتفاع مستوى سطح البحر. من خلال كشف الروابط الجينية لأخطبوط توركيت، كشف العلماء عن جزء مهم من لغز تغير المناخ، مما أدى إلى إحراز تقدم نحو فهم أفضل لعالمنا المتغير.