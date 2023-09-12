الكشف عن دورة الكربون في خندق اليابان: رؤى من بعثة IODP 386

سلطت رحلة بحثية حديثة أجراها البرنامج الدولي لاكتشاف المحيطات (IODP) الضوء على دورة الكربون في خندق اليابان، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مكثف. يشتهر خندق اليابان، الواقع على حلقة النار في المحيط الهادئ، بمناطق الاندساس والزلازل الضخمة المتكررة.

تضمنت رحلة IODP Expedition 386 جمع وتحليل 58 عينة من الرواسب من قاع البحر على طول محور الخندق. وتم أخذ هذه النوى من أعماق تصل إلى 37.82 مترًا، مما سجل أرقامًا قياسية جديدة لأخذ العينات من أعماق البحار في الحفر العلمي للمحيطات. وفي أحد الإنجازات البارزة، قام الفريق بحفر أعمق موقع مائي على عمق 8,023 مترًا واستعاد أعمق عينة تحت سطح البحر من عمق 8,060.74 مترًا تحت مستوى سطح البحر.

وكشف تحليل هذه الرواسب عن وجود الكربون المذاب المخزن في المياه الخلالية للرواسب. يشير تخزين الكربون المذاب هذا إلى إعادة تمعدن الكربون العضوي النشط في خنادق الهدال، وهو أكبر بكثير مما هو عليه في بيئات المياه العميقة الأخرى في المحيط المفتوح. كشفت تقنيات الكربون المشع المتقدمة أيضًا عن شيخوخة وتراكم الكربون العضوي وغير العضوي المذاب في الرواسب العميقة تحت السطح.

هذه النتائج لها آثار مهمة على دورة الكربون العميقة ومنطقة الاندساس. قد يكون للكربون المذاب المخزن في رواسب الخندق تأثيرات كبيرة على دورة الكربون الشاملة حيث يتم دفنه بشكل أعمق في الخنادق ومنطقة الاندساس. يتحدى هذا الاكتشاف الفهم السابق لبيئات خندق الهدال باعتبارها بيئات "هادئة" في أعماق البحار.

وكشف البحث أيضًا عن أدلة على تكوين الميثان الميكروبي المكثف في خنادق الهدال، والتي من المحتمل أن تتأثر بالزلازل الكبيرة المتكررة على طول منطقة الاندساس. تلعب الزلازل دورًا في تعديل دورة الكربون الخندقية واستقلاب المحيط الحيوي العميق في هذه البيئات القاسية.

يوفر هذا البحث الرائد رؤى قيمة حول دورة الكربون الديناميكية في خندق اليابان ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسات في هذه البيئات الفريدة والمتطرفة. توضح النتائج أيضًا قدرات IODP على إجراء أخذ عينات عالية الدقة تحت السطح وإجراء تحقيقات في خنادق هادال المحيطية.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة: "تدوير الكربون المذاب النشط بوساطة الميكروبات في الرواسب العميقة تحت السطح"

– إيودب