يتعاون Luke Gawne Native Oak Park مع أسطورة NBA شاكيل أونيل لفيديو موسيقي جديد

في تعاون مذهل، يتعاون "لوك غاون" من "أوك بارك" مع أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين "شاكيل أونيل" لإنتاج أحدث فيديو موسيقي لهما. من المقرر إصدار أغنية الثنائي "Chaos" يوم الجمعة، والتي تعرض رحلة Gawne من حالم بلدة صغيرة إلى نجم راب صاعد.

غاون، الذي سعى في البداية إلى ممارسة مهنة في مجال الرياضة، توقفت تطلعاته بسبب إصابة في الدماغ في المدرسة الثانوية. قادته هذه النكسة إلى اكتشاف شغفه بالموسيقى ووسيلة للتعبير عن مشاعره. من خلال موسيقى الراب، وجد جاون العزاء والقدرة على تحويل آلامه إلى كلمات قوية.

على الرغم من مواجهة العديد من العقبات على طول الطريق، إلا أن تفاني جاون في مهنته أتى بثماره. بعد أن لفت الانتباه من خلال تحميله على YouTube، حصل على أول صفقة قياسية له في سن 18 عامًا. ومع ذلك، سرعان ما طغى عقد ضار على هذا النجاح. بفضل دعم والدته، تمكن جاون من إنهاء العقد وإعادة تأسيس حياته المهنية.

استمر زخم Gawne في النمو، كما يتضح من التعاون مع فنانين مثل ليل زان. ومع ذلك، جاء تعاونه الأكثر أهمية بشكل غير متوقع عندما تواصل معه شاكيل أونيل عبر Instagram. في البداية كان جاون متشككًا، لكنه تفاجأ عندما وجد نفسه يعمل جنبًا إلى جنب مع أسطورة كرة السلة في الفيديو الموسيقي الخاص بهم.

فرصة العمل مع أونيل لم تضيع على جاون، الذي أدرك قيمة وقته وتوجيهاته. لقد ابتكروا معًا تجربة سحرية، حيث أظهر أونيل شغفه بالراب وأثبت جاون موهبته كفنان صاعد.

يصور فيلم "الفوضى" الصراع اليومي الذي يواجهه جاون وقدرته على التنقل من خلاله. مع أبيات قوية ومشاعر خام، تعد الأغنية انعكاسًا صادقًا لرحلة غاون، بينما يُظهر الفيديو الموسيقي نموه كفنان.

بينما يسترجع جاون حياته ويفكر في المدى الذي وصل إليه، فإنه يأمل أن يتمكن الآخرون من تقدير شغفه وتفانيه في موسيقاه. من حالم في أوك بارك إلى متعاون مع شاكيل أونيل، قصة جاون هي قصة مرونة وتصميم وقوة لتحقيق أحلام المرء.