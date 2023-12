يطلق جندي ولاية نيويورك توم نيتي أغنية جديدة تضم متسابقين سابقين في برنامج "The Voice".

By

لا يزال جندي الدولة توم نيتي، الذي ترك مؤخرًا مسابقة الغناء الشعبية "ذا فويس" لأسباب شخصية، يواصل مسيرته الموسيقية. شاركت نيتي، مغنية الريف الموهوبة من نيو هارتفورد، نيويورك، أغنية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين تضم متسابقين آخرين من برنامج “The Voice”. يعرض المسار الذي يحمل عنوان "One Night Stand" غناء Nitti العاطفي ويتناغم مع أصوات Bias و Lennon VanderDoes.

على الرغم من أن الأغنية ليست متاحة بعد على منصات البث، إلا أنها أعطت المعجبين الأمل في المزيد من الموسيقى من Nitti في المستقبل. وعلى الرغم من خروجه من برنامج "ذا فويس"، إلا أن المغني البالغ من العمر 31 عاما لا يزال ملتزما بشغفه بالموسيقى. أعرب نيتي عن امتنانه للدعم المستمر من معجبيه وأصدقائه وعائلته، مع اعترافه بأن أطفاله هم أولويته القصوى.

أثناء التنافس على "The Voice"، كانت Nitti ضمن فريق Reba ووصلت إلى المراكز الستة الأولى. جذب صوته الفريد، الذي يعرض "نغمة" عاطفية، انتباه الحكام ريبا ماكنتاير، وجون ليجند، وجوين ستيفاني، ونيال حوران. أداء Nitti، بما في ذلك أغلفة أغنية "Signed, Sealed, Delivery (I'm Yours)" للمخرج Stevie Wonder، وأغنية The Temptations "(أعلم) أنا أخسرك"، أثار إعجاب الحكام والجمهور على حدٍ سواء.

قبل مشاركته في "The Voice"، قام Nitti باختبار أداء العرض قبل ثماني سنوات لكنه انسحب بعد قبوله في أكاديمية شرطة ولاية نيويورك. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، خدم في الجيش وحصل على وسام القلب الأرجواني بسبب الإصابات التي لحقت به أثناء خدمته في أفغانستان. ثم اتبع نيتي خطى والده من خلال الانضمام إلى سلطات إنفاذ القانون وأصبح جنديًا بالولاية في عام 2015. إلى جانب واجباته كجندي، يؤدي نيتي بانتظام عروضًا، بما في ذلك غناء "النشيد الوطني" في المناسبات الرسمية، وكل ذلك أثناء تربية طفلين.

لا يزال تفاني نيتي في مسيرته الموسيقية ثابتًا، وتشمل عروضه القادمة حفلًا موسيقيًا يوم 15 ديسمبر في "Nashville's Next Showcase" في الأردن، ويمكن لعشاق نيويورك شراء التذاكر لهذا الحدث على vivenu.com. على الرغم من رحيله عن "The Voice"، إلا أن رحلة Nitti في صناعة الموسيقى مستمرة، واعدًا بعروض لا تُنسى وموسيقى جديدة لقاعدة معجبيه المتزايدة باستمرار.