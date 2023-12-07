إنهاء خدمة محقق الدولة السابق يثير تساؤلات حول المساءلة

ملخص:

تم إنهاء عمل المحقق السابق في شرطة ولاية نيويورك، ناثان بليكس، بعد إلقاء القبض عليه لقيادته تحت تأثير الكحول. وتبين أن تركيز الكحول في الدم في بليكيس يبلغ 0.21 في المائة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحد القانوني. ومع ذلك، تدعي الدعوى القضائية التي رفعها بليكيس أن إنهاء خدمته كان غير متناسب مع الجريمة وغير عقلاني. تسلط هذه القضية الضوء على قضية المساءلة داخل وكالات إنفاذ القانون، حيث يرى البعض أن حوادث مماثلة في الماضي أدت إلى إجراءات تأديبية أقل.

استخلاص من وثائق المحكمة:

وتكشف وثائق المحكمة أن بليكس، وهو من قدامى المحاربين في القوة لمدة تسع سنوات، تم إيقافه في ولاية بنسلفانيا أثناء القيادة بشكل متقطع. اكتشف جنود ولاية بنسلفانيا عدة علب من البيرة في سيارته ولاحظوا علامات التسمم. سعى بليكيس لاحقًا للعلاج من إدمان الكحول، وعزا ذلك جزئيًا إلى الإجهاد المرتبط بالعمل. على الرغم من توصية مجلس استماع الشرطة بإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر بدون أجر، فقد تم طرد بليكيس من قبل القائم بأعمال مشرف شرطة الولاية السابق. أكد قرار الإنهاء على الخطر الذي يشكله بليكيس على مواطني نيويورك وبنسلفانيا من خلال أفعاله.

الدعوى وآثارها:

ورفع بليكيس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، مدعيا أن إنهاء خدمته كان غير عادل. ومن أجل تحقيق النجاح، يجب عليه ومحاميه إثبات أن الإجراء التأديبي كان غير متناسب وغير عقلاني. ومع ذلك، يشير الخبراء القانونيون إلى أن مثل هذه الدعاوى القضائية تواجه مستوى عالٍ من الإثبات ونادرا ما تنجح. تسلط الدعوى أيضًا الضوء على المستندات التأديبية التي حصل عليها فريق I-Team، وتكشف عن الحالات التي واجه فيها جنود آخرون في الولاية اتهامات DWI لكنهم احتفظوا بوظائفهم.

سياسة المساءلة وعدم التسامح مطلقًا:

تثير الدعوى مخاوف بشأن المساءلة داخل وكالات إنفاذ القانون وتشكك في اتساق الإجراءات التأديبية. يقول المحامي الذي يمثل بليكيس إن عدم وجود سياسة عدم التسامح مطلقًا واضح من الحالات السابقة حيث ظل الجنود يعملون على الرغم من اعتقالات وثيقة الهوية الوحيدة. ورفضت شرطة ولاية نيويورك التعليق على الدعوى القضائية المعلقة، تاركة مصير إنهاء خدمة بليكيس في يد قاضي الولاية.

الخلاصة:

تسلط قضية ناثان بليكس الضوء على التحديات التي تواجه ضمان المساءلة بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. في حين أن إنهاء عمل بليكيس قد يُنظر إليه على أنه مناسب نظرًا لخطورة الجريمة، فإن الدعوى المرفوعة ضدها تلفت الانتباه إلى التناقضات المحتملة في الإجراءات التأديبية. تعد هذه الحالة بمثابة تذكير بأهمية التعامل العادل والمتسق مع الحوادث المماثلة داخل وكالات إنفاذ القانون. يتمتع قاضي الولاية الآن بسلطة تحديد ما إذا كان إنهاء خدمة ناثان بليكس مبررًا أم لا.