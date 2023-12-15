نظام عاصفة جديد من المقرر أن يجلب الطقس القاسي إلى الساحل الشرقي

من المتوقع أن يطلق نظام عاصفة قوي العنان لوابل من الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة والعواصف الرعدية الشديدة وحتى الثلوج في النصف الشرقي من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل. ومع تطور العاصفة، فإنها تهدد بتعطيل خطط السفر وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشرقي.

وفقًا لخبير الأرصاد الجوية في Fox Weather، بريتا ميروين، من المتوقع أن يقدم نظام العواصف مجموعة واسعة من الظواهر الجوية، بما في ذلك الأمطار والثلوج والرياح القوية. ومع ذلك، فإن التأثير الدقيق للعاصفة سيعتمد على مكانها وتوقيتها.

ويحذر الخبراء في مركز فوكس للتنبؤات من أن العاصفة قد تكون لها عواقب وخيمة، حيث ستؤثر على ملايين الأمريكيين وتتسبب في اضطرابات السفر على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تكون أتلانتا في مسار العاصفة، مما قد يؤدي إلى تأخير كبير في السفر للمنطقة.

بدأ تطور العاصفة يوم الجمعة مع خروج منخفض من الضغط المنخفض من غرب الولايات المتحدة وتسبب في تكوين منخفض سطحي فوق السهول الوسطى. جلبت المرحلة الأولى من العاصفة الأمطار والثلوج إلى الغرب الأوسط العلوي يوم السبت.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة واسعة من ساحل الخليج إلى البحيرات الكبرى وتمتد نحو الساحل الشرقي. يمكن أن يؤدي هذا هطول الأمطار على نطاق واسع إلى فيضانات مفاجئة في مناطق معينة، خاصة على طول ساحل الخليج وفي وسط المسيسيبي ووديان أوهايو السفلى يوم السبت. وسيتحول خطر الفيضانات بعد ذلك شرقًا من فلوريدا بانهاندل إلى وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي يوم الأحد.

وبالإضافة إلى الأمطار الغزيرة، فإن نظام العاصفة سيولد رياحًا قوية. من المتوقع أن تصل سرعة الرياح من 30 إلى 40 ميلاً في الساعة في جبال روكي والسهول يوم السبت، بينما من المتوقع أن تصل سرعتها من 50 إلى 70 ميلاً في الساعة على طول سواحل وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند يوم الأحد، مع إمكانية تمديدها حتى يوم الاثنين. يمكن أن تؤدي سرعات الرياح العالية هذه إلى تعطيل السفر في المطارات الرئيسية وزيادة خطر انقطاع التيار الكهربائي عبر ولايات متعددة.

ومع تحرك العاصفة عبر المنطقة، من المتوقع تساقط بعض الثلوج على جانبها الشمالي الغربي، مما سيؤثر على مناطق من السهول الشمالية الوسطى والغرب الأوسط إلى البحيرات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، أصبح تراكم الثلوج محتملًا بشكل متزايد في أجزاء من ولاية نيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين. ومع ذلك، فإن المواقع الدقيقة وكميات تساقط الثلوج لا تزال غير مؤكدة في هذا الوقت.

في الختام، هناك نظام عاصفة قوي يسير على الطريق الصحيح لجلب الظروف الجوية القاسية إلى النصف الشرقي من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة والعواصف الرعدية الشديدة وتساقط الثلوج على مناطق مختلفة في جميع أنحاء المنطقة. يجب على السكان البقاء على اطلاع بتوقعات الطقس المحلية والاستعداد لأي اضطرابات محتملة في السفر وانقطاع التيار الكهربائي.