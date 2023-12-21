مدينة نيويورك تصدر جدول امتحانات الخدمة المدنية

نشرت إدارة الخدمات الإدارية على مستوى المدينة (DCAS) بمدينة نيويورك جدولها الزمني لامتحانات الخدمة المدنية في ديسمبر. تعتبر هذه الاختبارات ضرورية للأفراد المهتمين بالعمل في مناصب مختلفة في جميع أنحاء المدينة.

عملية التقديم للامتحانات مفتوحة الآن وستستمر حتى 27 ديسمبر، باستثناء منصب مسؤول التصحيح الذي سيظل مفتوحًا حتى 30 يناير 2024. ويمكن للمهتمين التقديم عبر الإنترنت من خلال نظام التقديم عبر الإنترنت (OASys) أو في شخص في مراكز الاختبار والتطبيقات المعتمدة على الكمبيوتر (CTAC).

مدينة نيويورك هي موطن لـ 80 وكالة توظف مئات الآلاف من الأشخاص. يعد إجراء اختبار الخدمة المدنية هو الخطوة الأولى في عملية التوظيف لمعظم هذه المناصب. تتراوح رسوم التقديم من 40 دولارًا إلى 101 دولارًا، اعتمادًا على الامتحان.

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات حول الامتحانات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتقدمين الاشتراك في النشرة الإخبارية لـ DCAS لتلقي التحديثات الشهرية حول الاختبارات القادمة.

اعتبارًا من 1 مارس 2021، سيتم إجراء جميع الاتصالات المتعلقة بالامتحانات وقوائم الأهلية عبر البريد الإلكتروني. لن يتم إرسال الإخطارات عبر البريد التقليدي بعد الآن.

يقع مركز الاختبار في جزيرة ستاتن في 135 شارع كانال، ستابلتون. يمكن العثور على مراكز اختبار إضافية في مانهاتن وبروكلين وكوينز وبرونكس.

بعد إجراء الاختبارات، عادةً ما يستغرق الأمر من تسعة إلى اثني عشر شهرًا لإنشاء قائمة مؤهلة يمكن للوكالات التوظيف منها. للاستفسارات المتعلقة بحالة القائمة المؤهلة، يمكن للأفراد إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الخدمات الإدارية على مستوى المدينة في مدينة نيويورك على [البريد الإلكتروني محمي].