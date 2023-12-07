السلطات تضبط آلاف الجنيهات في منتجات القنب غير القانونية

صادرت السلطات مؤخرًا كمية كبيرة من منتجات القنب المباعة بشكل غير قانوني بقيمة إجمالية تزيد عن 54 مليون دولار. استهدفت عمليات التفتيش واجهات المحلات التجارية غير المرخصة في جميع أنحاء الولاية، مما أدى إلى ضبط أكثر من 11,000 رطل من منتجات القنب غير القانونية. كانت هذه الكمية الكبيرة نتيجة لحملة القمع التي قادتها إدارة الحاكم كاثي هوشول.

نتيجة لقضية قضائية فازت بها الولاية في 21 نوفمبر، سيكون من الأسهل الآن على السلطات إغلاق متاجر الماريجوانا التي يتم تشغيلها بشكل غير قانوني بشكل دائم. أفاد مكتب إدارة القنب عن مصادرة 812 رطلاً من الزهور، و701 رطلاً من المواد الصالحة للأكل، و61 رطلاً من مركزات القنب في الجولة الأخيرة من عمليات التفتيش. وتبلغ القيمة التقديرية لهذه المنتجات المصادرة 7.3 مليون دولار.

الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو إعطاء الأولوية للسلامة والقضاء على وجود مشغلين غير قانونيين في سوق القنب. وشدد كريس ألكسندر، المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب، على أهمية فتح المزيد من الأعمال القانونية لمكافحة قضية المتاجر غير المشروعة المستمرة. ومن خلال تزويد المستهلكين بخيارات آمنة وجديرة بالثقة، تهدف نيويورك إلى ضمان الشفافية في صناعة القنب.

ولمعالجة مشكلة المشغلين غير المرخصين، أصدر الحاكم هوتشول والهيئة التشريعية سابقًا قانونًا يفرض عقوبات أكثر صرامة. كان الدافع وراء هذه الخطوة هو انتشار المشغلين غير المرخصين في مدينة نيويورك، والذين يقدر عددهم بما يصل إلى 1,500 وفقًا لرئيس البلدية إريك آدامز والشريف أنتوني ميراندا. يفرض القانون الآن غرامات تبدأ من 10,000 دولار يوميًا على مبيعات القنب غير القانونية، مع احتمال فرض غرامات تصل إلى 20,000 دولار يوميًا في حالة استمرار الانتهاكات.

بالإضافة إلى الغرامات، يسمح القانون للمنظمين بطلب أوامر من المحكمة لإغلاق الشركات التي يتبين أنها تنتهك اللوائح بشكل متكرر. كما يجرم بيع القنب ومنتجات القنب دون ترخيص. هذه التدابير ضرورية للحد من السوق السوداء وضمان الامتثال في سوق القنب القانوني.

على الرغم من النكسات الناجمة عن الدعاوى القضائية والطرح البطيء، يوجد في ولاية نيويورك حاليًا 27 مستوصفًا مرخصًا لاستخدام القنب للبالغين، منها 12 يقع في مدينة نيويورك. وقد وافق المنظمون أيضًا على 44 معرضًا لمزارعي القنب، مما يخلق المزيد من السبل لبيع الماريجوانا القانونية. ومع إزالة العقبات القانونية الآن، من المتوقع أن يقوم المنظمون الحكوميون بتسريع الموافقة على فتح متاجر جديدة مرخصة للقنب في المستقبل القريب.