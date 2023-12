مغامرة في بلاد الوافل العجيبة: هل ستكون وافل؟

ملخص: من المقرر افتتاح Will It Waffle، وهي شاحنة طعام جديدة تحولت إلى مطعم قائم على الطوب وقذائف الهاون، في Crown Point. يستكشف هذا المطعم الفريد إمكانية دمج الفطائر في أنواع مختلفة من الأطباق. جاء إلهام المالكة عاشوررينا أوز من شاحنة طعام في هاواي تقدم نقانق الوافل، مما أثار فضولها حول الإمكانات التي لا نهاية لها لإبداعات الوافل. سوف يركز مطعم Will It Waffle في المقام الأول على تناول الطعام في الخارج، حيث يقدم مجموعة من عناصر الإفطار والأطباق المبنية على الوافل والحلويات والآيس كريم. ستشمل القائمة البوريتو وسندويشات الإفطار ومجموعة واسعة من أصناف الوافل. تقوم Auz بتجربة مجموعات جديدة، وتوسع عروضها باستمرار بناءً على التعليقات الواردة من مجموعة الاختبار. ومع ذلك، فقد اكتشفت أن بسكويتات الوفل بالمارشميلو كانت كارثة لزجة. كان المطعم مشهورًا في البداية باعتباره فطائر الوافل على عصا تُباع في الأسواق المحلية، وقد استحوذ على الاهتمام، حيث بدأ السكان المحليون بالفعل في الاستفسار عن فرص الامتياز المحتملة. يهدف Auz إلى إنجاح مشروع الطوب وقذائف الهاون بدعم من المجتمع.

مزيج مثير من المأكولات الهندية والأمريكية: تندوري كافيه آند جريل

ملخص: يرحب وسط مدينة جريفيث بوصول مطعم Tandoori Cafe and Grill الجديد الذي يقدم مزيجًا من المأكولات الهندية والأمريكية. يسعى المالك روحاني شارما إلى تقديم تجربة طعام فريدة للمنطقة، تجمع بين النكهات الهندية التقليدية والعناصر الأمريكية. يهدف المطعم، الذي يقع بالقرب من هاموند وشيريرفيل ومونستر وهايلاند، إلى سد الفجوة في سوق المأكولات الهندية المدمجة. بالمقارنة مع المطاعم الهندية الشهيرة في شارع ديفون في شيكاغو، يقدم Tandoori Cafe and Grill تجربة الطهي النابضة بالحياة إلى شمال غرب إنديانا. تم اختيار الموقع بعناية لتلبية احتياجات العملاء المشغولين من المدن المجاورة. تضم القائمة في Tandoori Cafe and Grill مجموعة متنوعة من أطباق التندوري، مما يوفر جسرًا بين تقاليد الطهي المتميزة. ومع افتتاحه التجريبي الأخير، يخطط المطعم للاحتفال بافتتاحه الكبير هذا الأسبوع. تتمثل رؤية شارما في إنشاء Tandoori Cafe and Grill كوجهة مفضلة لأولئك الذين يبحثون عن مزيج من النكهات الهندية والأمريكية.