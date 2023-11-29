صفقة حزمة Nvidia الجديدة: حلم اللاعب أصبح حقيقة

أعلنت Nvidia، الشركة الرائدة في مجال تصنيع بطاقات الرسومات، للتو عن صفقة مثيرة محدودة الوقت من المؤكد أنها ستسعد اللاعبين في كل مكان. مع شراء أي بطاقة رسوميات من سلسلة GeForce RTX 40، يمكنك الآن الاستمتاع باشتراكات بقيمة 60 دولارًا في خدمتين رائعتين للألعاب – GeForce Now وXbox Game Pass. هذا العرض حصري لمجموعة منتجات سلسلة RTX 40، والتي تتضمن GeForce RTX 4090، و4080، و4070 Ti، و4070، و4060 Ti، و4060.

توفر Xbox Game Pass، إحدى خدمات اشتراك الألعاب الأكثر شهرة في السوق، إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة تضم أكثر من 100 لعبة للكمبيوتر الشخصي. بدءًا من الألعاب الرائجة مثل Starfield وForza Horizon 5 وحتى الامتيازات المحبوبة مثل سلسلة Halo، هناك ما يناسب كل عشاق الألعاب. علاوة على ذلك، يمكن للمشتركين أيضًا الوصول إلى EA Play، وهي خدمة اشتراك ألعاب أخرى تقدم مجموعة من عناوين EA مثل Battlefield وNeed For Speed ​​وسلسلة Crysis، إلى جانب فترات تجريبية محدودة للألعاب التي تم إصدارها حديثًا مثل Jedi: Survivor وEA Sports. WRC.

وفي الوقت نفسه، GeForce Now هي خدمة بث الألعاب السحابية من Nvidia والتي تمكنك من لعب ألعاب الكمبيوتر بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة. سواء كنت تفضل اللعب على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف أو وحدة التحكم أو الكمبيوتر المحمول أو حتى جهاز التلفزيون، فإن GeForce Now توفر لك كل ما تحتاجه. تتضمن الحزمة محدودة الوقت اشتراكًا ذا أولوية لمدة 3 أشهر في GeForce Now، مما يتيح لك الوصول إلى جهاز يدعم RTX وأولوية الوصول إلى الخادم للاستمتاع بتجربة لعب أسرع وأكثر سلاسة.

مع مكتبة تضم أكثر من 1500 لعبة قابلة للعب، تضمن لك GeForce Now عدم نفاد العناوين المثيرة للاختيار من بينها. الشرط الوحيد هو امتلاك اللعبة أو استئجارها من مكتبات ألعاب الكمبيوتر المدعومة مثل Steam أو Epic Games Store أو Ubisoft أو EA أو GoG.

لا تفوت هذه الفرصة المذهلة! صفقة حزمة Nvidia متاحة الآن حتى 8 يناير 2024، لذا تأكد من الحصول على بطاقة الرسومات RTX 40-series المفضلة لديك والاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة لم يسبق لها مثيل.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي صفقة حزمة Nvidia؟

تقدم صفقة حزمة Nvidia اشتراكات بقيمة 60 دولارًا في GeForce Now وXbox Game Pass عند شراء أي بطاقة رسوميات من سلسلة GeForce RTX 40.

2. ما هي الألعاب المضمنة في Xbox Game Pass؟

يوفر Xbox Game Pass إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك العناوين الشهيرة مثل Starfield وA Plague Tale: Requiem وForza Horizon 5 وMicrosoft Flight Simulator وDoom Eternal وسلسلة Halo. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتركين الوصول إلى EA Play، الذي يضم ألعابًا من سلسلة Battlefield وNeed For Speed ​​وCrysis.

3. ما هو غيفورسي الآن؟

GeForce Now هي خدمة بث الألعاب السحابية من Nvidia والتي تسمح لك بلعب ألعاب الكمبيوتر على أجهزة متعددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف ووحدات تحكم الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون. تتضمن الحزمة محدودة الوقت اشتراكًا ذا أولوية لمدة 3 أشهر في GeForce Now، مما يوفر الوصول إلى جهاز يدعم RTX وأولوية الوصول إلى الخادم.

4. ما هو عدد الألعاب المتوفرة على GeForce Now؟

تفتخر GeForce Now بمكتبة واسعة تضم أكثر من 1500 لعبة قابلة للعب. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنك تحتاج إلى امتلاك اللعبة أو استئجارها من مكتبات ألعاب الكمبيوتر المدعومة، مثل Steam أو Epic Games Store أو Ubisoft أو EA أو GoG.

5. حتى متى تكون صفقة حزمة Nvidia متاحة؟

صفقة حزمة Nvidia متاحة لفترة محدودة وستنتهي في 8 يناير 2024. تأكد من الاستفادة من هذا العرض طوال فترة سريانه!