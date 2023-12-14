رحلة إلى الفضاء المتعالي: عيادة الجراحة التجميلية في نيفادا

في اندماج رائع بين الهندسة المعمارية والتصميم، أعادت عيادة NV للجراحة التجميلية في أولسان تعريف مفهوم الجراحة التجميلية. يشمل مشروع التصميم الشامل هذا، الذي نفذته 420 Design Studio، العلامات التجارية والتصميم الداخلي ورؤية فريدة تنقل الزوار إلى بُعد جديد تمامًا.

مستوحاة من ألغاز الكون، شرع فريق التصميم في استكشاف عميق للكون لتصور جوهر تجربة الجراحة التجميلية. من خلال الاستعانة بمراجع من الثقوب السوداء وفيلم Interstellar، سعوا إلى استحضار الشعور بالمرور عبر ثقب أسود، والظهور على الجانب الآخر متحولًا ومولودًا من جديد.

اسم العيادة، NV Plastic Surgery، مشتق من مفهوم "New Vistas". وهو يعكس هدف المشروع المتمثل في فتح آفاق جديدة للمرضى خلال رحلتهم عبر العيادة. وهذا يجسد بشكل مناسب جوهر التجربة، حيث يغامر الأفراد بالدخول إلى منطقة مجهولة، تاركين وراءهم ما هو مألوف ويتبنون إمكانية التحول الذاتي.

يتضمن نظام الألوان للعيادة تجاور العناصر المتعارضة. يرمز اللون البرتقالي إلى شدة احتراق الثقب الأسود، بينما يمثل اللون الرمادي اتساع الكون المحيط بالبرد والجاف. تساهم اللمسات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في إضفاء لمسة من الجو البارد، تذكرنا بمحطة الفضاء.

أحد عناصر التصميم المميزة التي توحد المساحة هو الاستخدام الغزير للخطوط الأفقية. من خلال محاكاة الأفق الواسع للأحداث، تخلق هذه الخطوط إحساسًا بالأبعاد اللامحدودة. مثل المشهد الافتتاحي لفيلم يكتشف فيه بطل الرواية عالمًا جديدًا، ترمز الخطوط الأفقية إلى البوابة الأولية لبعد جديد، وتدعو الزوار إلى الشروع في رحلتهم التحويلية الشخصية.

يلعب الضوء دورًا محوريًا في التجربة الغامرة في عيادة NV للجراحة التجميلية. يرمز الضوء إلى بداية الخلق، ويرشد الزوار خلال مراحل مختلفة من رحلتهم. من اللقاء الأولي عند مدخل العيادة، حيث ينبعث الضوء من المنضدة، إلى الجدار المضيء المؤدي إلى منطقة العلاج، وأخيرا، مدخل مركز الجراحة في الطابق العلوي، كل لقاء مع الضوء يدل على الخطوات التقدمية إلى وجود جديد.

تقدم عيادة NV للجراحة التجميلية أكثر من مجرد تغييرات جسدية؛ إنه يوفر فرصة لاكتشاف الذات ورحلة نحو التحول الشخصي. من خلال إنشاء مساحة مادية تتجاوز المألوف، قام فريق التصميم في 420 Design Studio بصياغة بيئة تجعل من عملية الجراحة التجميلية تجربة مفيدة ومتسامية حقًا.