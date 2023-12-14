Nubia Z60 Ultra: لمحة عن مستقبل الهواتف الرائدة

من المقرر أن يصل الهاتف الرائد الجديد Nubia Z60 Ultra يوم الثلاثاء، ويتزايد الترقب. قامت Nubia، العلامة التجارية المملوكة لشركة ZTE، بالتشويق لأحدث إبداعاتها على حسابها على Weibo، مما يمنح المستهلكين فكرة عما سيأتي. سيكون الهاتف متاحًا بثلاثة ألوان مذهلة: الأسود والكريمي والليلي المرصع بالنجوم. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالجماليات - فجهاز Nubia Z60 Ultra يعد بتقديم ميزات وأداء متطور.

أحد أبرز ميزات Z60 Ultra هو تصنيف IP68. ولعرض ذلك، بذلت العلامة التجارية جهودًا كبيرة (أو ينبغي أن نقول الأعماق) لإظهار مقاومتها للماء. وتم تجنيد غواص حر لأخذ الهاتف تحت الماء والتقاط الصور. وأثبت الهاتف قدراته من خلال بقائه سالماً على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز هاتف Z60 Ultra بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف. يتضمن ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة مقاس 35 مم، وكاميرا فائقة الاتساع مقاس 18 مم مع مستشعر آخر مثير للإعجاب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة مقربة مع تثبيت الصورة البصرية (OIS). على الجانب الأمامي، اتبعت Nubia نهجًا فريدًا من خلال دمج الكاميرا أسفل الشاشة. وتضمن هذه التقنية المبتكرة، والتي تسمى UDC Ultra، تجربة عرض سلسة وغامرة.

كما يقدم Nubia Z60 Ultra تصميم Starry Night المستوحى من لوحة فنسنت فان جوخ الشهيرة. تضيف هذه الطبقة ثلاثية الأبعاد المتعددة الطبقات، التي تذكرنا بهاتف Z3 Ultra، لمسة من الأناقة الفنية إلى الهاتف. سيحصل العملاء الذين يختارون هذا الخيار على حافظة واقية وبطاقات بريدية تتميز بأعمال فنية من فنان ما بعد الانطباعي الهولندي الموهوب.

في حين أن Z60 Ultra يحظى بالكثير من الاهتمام، لا يزال هناك سؤال حول مدى توفره خارج الصين. هل سيكون لهذا الهاتف الرائد إصدار عالمي أم أنه سيبقى حصريًا لبلده الأصلي؟ الوقت وحده هو الذي سيحدد ذلك، ولكن في الوقت الحالي، يمكننا أن نتطلع إلى أن يقوم Nubia Z60 Ultra بدفع حدود ما يمكن أن يحققه الهاتف الرائد.