جوجل تكشف عن تحديثات جديدة ومثيرة لتطبيقات وخدمات Android في نوفمبر

تستعد Google لطرح مجموعة من الميزات والتغييرات الجديدة على تطبيقات النظام الأساسية على أجهزة Android في شهر نوفمبر المقبل. إن عملاق التكنولوجيا، المسؤول عن متجر Play، وخدمات Google Play، وAndroid System Intelligence، وAndroid WebView، وتحديثات نظام Google Play، مصمم على تحسين تجربة المستخدم وجعل أجهزتنا أكثر ذكاءً.

ولمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بهذه التحديثات المثيرة، قدمت Google أسلوبًا تنظيميًا جديدًا لملاحظات التصحيح الشهرية. وهذا يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى تحديد التحديثات المسؤولة عن تغييرات معينة دون الحاجة إلى مرجع دائم.

في الإصدار 38.3 القادم من متجر Play، تعتزم Google تحسين تجربة نتائج البحث من خلال تقديم اختصار مناسب ينقل المستخدمين مباشرة إلى التطبيق أو اللعبة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل متجر Play الآن على تسهيل إلغاء تثبيت تطبيقات Android من الأجهزة المتصلة. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بعد التحديثات الأخيرة التي تتيح للمستخدمين تثبيت التطبيقات على ساعاتهم الذكية أو الأجهزة اللوحية من خلال هواتفهم.

تتضمن التحسينات الإضافية على متجر Play تصميمًا محدثًا لبطاقات معلومات Google Play Protect، مما يوفر للمستخدمين تجربة جذابة وفعالة من الناحية البصرية. بالإضافة إلى ذلك، ستطالب Google الآن المستخدمين بتمكين الإشعارات عند التسجيل المسبق لأحد التطبيقات، مما يضمن بقاءهم على اطلاع وعدم تفويت امتيازات ما قبل الإصدار مطلقًا.

على الرغم من أن الإصدار 23.43 من Play Services لا يقدم أي تحديثات مهمة، إلا أن Google تواصل دعم المطورين من خلال توفير ميزات جديدة لتحسين التحليلات والتشخيصات في تطبيقاتهم. يمكن أن تساهم ميزات المطورين الجديدة هذه في توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وكفاءة.

وكما هو الحال دائمًا، للاستفادة من هذه الميزات الجديدة والمثيرة، من الضروري التأكد من تحديث كل تطبيق إلى أحدث إصدار له. ما عليك سوى التوجه إلى قائمة متجر Play لخدمات Google Play أو متجر Google Play للتحقق من وجود تحديثات.

ومن خلال هذه التحديثات الرائعة، تهدف Google إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي والراحة لتطبيقات نظامها الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة Android محسنة لم يسبق لها مثيل.

أسئلة وأجوبة

1. كيف يمكنني تحديث خدمات Google Play ومتجر Play على جهاز Android الخاص بي؟

لتحديث خدمات Google Play، يمكنك اتباع رابط مباشر إلى قائمة متجر Play الخاصة بالتطبيق والتحديث من هناك إذا كان ذلك متاحًا. لتحديث متجر Play نفسه، انقر على الصورة الرمزية الخاصة بك في الزاوية وانتقل إلى "الإعدادات". ضمن قسم "حول"، ستجد خيار "تحديث متجر Play".

2. كيف يمكنني إلغاء تثبيت تطبيقات Android من الأجهزة المتصلة من خلال متجر Play؟

مع التحديث الجديد لمتجر Play، أصبح من السهل الآن إلغاء تثبيت تطبيقات Android من الأجهزة المتصلة. ما عليك سوى الانتقال إلى التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته واتباع الإرشادات المتوفرة في متجر Play.

3. ما هي الميزات الجديدة للمطورين في الإصدار 23.43 من خدمات Google Play؟

يقدم الإصدار 23.43 من خدمات Google Play ميزات جديدة للمطورين لدعم عمليات التحليل والتشخيص في كل من تطبيقات Google وتطبيقات الطرف الثالث. تتيح هذه الميزات للمطورين جمع رؤى قيمة وتحسين الأداء العام لتطبيقاتهم.