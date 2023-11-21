تتلقى سلسلة 4G Galaxy S20 التحديث الأمني ​​لشهر نوفمبر 2023 في جميع أنحاء أوروبا

يمكن الآن لمالكي إصدارات 4G من هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra أن يتنفسوا الصعداء حيث بدأت سامسونج في طرح التحديث الأمني ​​لشهر نوفمبر 2023 لأجهزتهم. في السابق، كان هذا التحديث يقتصر على طرازات 5G؛ ومع ذلك، قامت سامسونج بتوسيع نطاق توفرها ليشمل إصدارات 4G أيضًا، الأمر الذي أسعد المستخدمين في العديد من البلدان الأوروبية.

هذا التحديث الأمني ​​الأخير، والذي تم تحديده على أنه إصدار البرنامج الثابت G98xFXXSIHWJD، صغير نسبيًا، حيث يشغل أقل من 500 ميجابايت من مساحة التخزين. المستخدمون في النمسا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولوكسمبورغ ودول الشمال وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب شرق أوروبا وإسبانيا وسويسرا ومنطقة البلطيق وجمهورية التشيك وهولندا و يمكن للمملكة المتحدة الآن الوصول إلى هذا التحديث على هواتفها الذكية من سلسلة 4G Galaxy S20.

وأشارت النشرة الأمنية لشركة سامسونج إلى أن هذا التحديث يعالج بشكل أساسي أكثر من 65 ثغرة أمنية، مما يوفر حماية معززة لأجهزة المستخدمين. ومع ذلك، فهو لا يقدم أي ميزات جديدة أو تحسينات في الأداء.

بالنسبة لأصحاب سلسلة 4G Galaxy S20 المقيمين في أي من البلدان المذكورة أعلاه، يعد التحديث إلى أحدث تصحيح أمني عملية مباشرة. ومن خلال الانتقال إلى الإعدادات واختيار تحديث البرنامج، يمكن للمستخدمين التحقق من توفر التحديث الجديد على الفور. تتضمن الطريقة البديلة تنزيل ملف البرنامج الثابت من مصدر موثوق وتثبيته يدويًا على الجهاز باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows وأداة Odin.

ومع هذا التوسع الكبير في التحديث الأمني ​​لشهر نوفمبر 2023، تواصل سامسونج إعطاء الأولوية لسلامة وأمان أجهزة مستخدميها، مما يضمن بقاء بياناتهم محمية.