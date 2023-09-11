اختراق جديد في فحص المواد الكمومية باستخدام تقنية شعاع الإلكترون فائق السرعة

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في دراسة المواد الكمومية من خلال تطوير تقنية شعاع الإلكترون فائقة السرعة لاستكشاف هذه المواد بدقة استثنائية. تمتلك المواد الكمومية، بخصائصها الإلكترونية والمغناطيسية والبصرية الفريدة، إمكانات هائلة للتطبيقات المستقبلية في تقنيات الحوسبة والطاقة. إن فهم التفاعلات المعقدة بين الإلكترونات والنوى الذرية في هذه المواد هو المفتاح لتسخير خصائصها بشكل فعال.

التحدي الذي يواجه الباحثين هو أنه لا يمكن إنشاء العديد من المواد الكمومية على شكل بلورات كبيرة. وبدلاً من ذلك، فإنها تشكل بلورات لا يتجاوز حجمها جزءًا صغيرًا من حجم شعرة الإنسان. وهذا يفرض قيودًا عند استخدام مسرعات شعاع الإلكترون فائقة السرعة، نظرًا لأن جودة شعاع الإلكترون غالبًا ما تقيد المنطقة التي يمكن التركيز عليها.

في هذه الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون مصدرًا إلكترونيًا متخصصًا لتحسين جودة شعاع الإلكترون بشكل ملحوظ. يسمح هذا التقدم بتصوير العينات التي يبلغ عرضها بضعة ميكرونات فقط ومراقبة العمليات التي تحدث في أقل من جزء من تريليون من الثانية. إن القدرة على دراسة المواد الكمومية بمثل هذه المقاييس الذرية في كل من المكان والزمان يمكن أن توفر فهمًا أوضح لوظائفها.

عادة، يتم توليد نبضات الإلكترون فائقة السرعة من خلال عملية تسمى الانبعاث الضوئي، حيث يقوم ضوء الليزر بإخراج الإلكترونات من المادة. إلا أن انتشار زاوية الانبعاث يحد من قدرة الباحثين على تركيز شعاع الإلكترون على نقطة صغيرة. في هذه الدراسة، قام الباحثون بتطوير مسرع إلكترون قائم على الانبعاث الضوئي مع مادة متقدمة تنتج إلكترونات ذات انتشار أصغر بكثير في زاوية الانبعاث. عند دمجه مع بصريات دقيقة تركز على الإلكترون، يتيح هذا النهج تحليل التفاصيل الذرية الدقيقة في العينات الصغيرة.

تفتح نتائج هذه الدراسة إمكانيات جديدة لدراسة المواد الكمومية والحصول على نظرة ثاقبة لخصائصها الأساسية. توفر تقنية شعاع الإلكترون فائقة السرعة الجديدة أداة قوية لدراسة السلوك المعقد لهذه المواد على المقاييس الذرية. هذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال أبحاث المواد الكمومية وتمهيد الطريق للتقدم المستقبلي في تقنيات الحوسبة والطاقة.

المصدر: WH Li et al، "جهاز حيود دقيق للإلكترون فائق السرعة كيلو إلكترون فولت باستخدام كاثودات ضوئية لأشباه الموصلات ذات انبعاث منخفض،" الديناميكيات الهيكلية (2022). دوى: 10.1063/4.0000138

المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية

الاقتباس: Phys.org. (2023، 11 سبتمبر). تتيح المادة الجديدة مسبار حيود الإلكترون فائق السرعة للمواد الكمومية. تم الاسترجاع من [موقع المصدر]