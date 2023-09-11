أصل البشر: منظور جديد لأسلافنا

إن البشر، الذين يشملون البشر والأفارقة وأسلافهم الحفريات، هم أصل معقد ويشكلون موضوعًا للنقاش في علم الحفريات البشرية. على مدى فترة طويلة، هيمنت فكرة الأصل الأفريقي، ولكن اكتشاف الحفريات في أوروبا وفي الأناضول بقي مؤخرًا موضع تساؤل حول هذه الفرضية.

حددت مجموعة من الباحثين بقيادة البروفيسور ديفيد بيجون من جامعة تورونتو والأستاذة أيلا سيفيم إيرول من جامعة أنقرة مؤخرًا أحفورة واحدة تسمى الأناضول التركي والتي تدعم هذا المنظور الجديد. تم اكتشاف حفريات هذا الحيوان في تركيا وتم تحليلها بمساعدة تقنية الصورة المرآة، التي تسمح بإعادة بناء الأجزاء العظمية أو المتكسرة.

يشير تحليل الحفريات إلى أن الأناضول التركي كان ذيل ذكر شمبانزي كبير يعيش في بيئات مفتوحة تقريبًا. يتكون النظام الغذائي من أغذية متينة من مصادر أرضية. يعتقد الباحثون أن هذا الحيوان جزء من مجموعة من البشر البدائيين الذين تطوروا في أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​قبل الهجرة إلى أفريقيا.

هذا المنظور الجديد يطرح أسئلة حول البشر الذين يعيشون في خارج أوروبا، وبالتالي لا يصبحون مشتتين أيضًا في آسيا. يدرك الباحثون أن التطور غير مرئي وأن الظروف قد تكون أكثر ملاءمة للانتشار في أفريقيا. يمكن لأبحاث المستقبل في إفريقيا وأوراسيا أن تساعد في حل هذه الأسئلة التي تطرح على أسلافنا.

المرجع: الطبيعة