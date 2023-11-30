من المتوقع أن تؤدي مشاعل الشمس إلى ظهور أضواء شمالية مذهلة

من المقرر أن تأسر ظاهرة طبيعية نادرة أجزاء من الولايات المتحدة يوم الجمعة نتيجة لسلسلة من التوهجات الشمسية القوية. هذه التوهجات التي يطلق عليها اسم "تجشؤ الشمس"، لديها القدرة على توليد شفق بالعين المجردة، والمعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية. ويتوقع الخبراء حاليًا حدوث عاصفة جيومغناطيسية قوية على مستوى G3، والتي يمكن أن تنتج عرضًا مذهلاً عبر الثلث الشمالي إلى نصف البلاد.

يُنصح المصورون بالتقاط المشهد باستخدام كاميرات ذات تعريض طويل تستهدف الأفق الشمالي. وبينما ستكون مناطق المشاهدة الرئيسية في المناطق الشمالية، هناك احتمال أن ينزف الشفق القطبي إلى أجزاء من الجنوب. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التنبؤات الشمسية غالبًا ما تكون عرضة لعدم الدقة في التوقيت والكثافة. ولذلك، فمن الحكمة تخفيف التوقعات لأن العديد من العواصف المغناطيسية الأرضية المتوقعة لا تتحقق أبدًا.

يلعب الغطاء السحابي أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد الرؤية. ولسوء الحظ، بالنسبة لسكان غرب نيويورك، فإن التوقعات قاتمة حيث من المتوقع أن تستمر السماء الملبدة بالغيوم والأمطار الغزيرة. ومن المرجح أن يتطور هذا النمط الجوي الغائم بحلول ليلة الخميس ويستمر حتى نهاية الأسبوع، مما يقلل بشكل كبير من فرص مشاهدة هذا الحدث الاستثنائي.

في حين أنه من المخيب للآمال أن هذا العرض بالذات قد لا يكون مرئيًا في مناطق معينة بسبب الظروف الجوية، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالنشاط الشمسي يزيد من جاذبية وغموض مشاهدة الشفق القطبي. ترقب حدوث تفجرات مستقبلية أثناء استمرارها في إنشاء عروض ضوئية طبيعية مذهلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي مشاعل الشمس؟ التوهجات الشمسية، والمعروفة أيضًا باسم التوهجات الشمسية، هي انفجارات مفاجئة من الطاقة تحدث على سطح الشمس. تطلق هذه التوهجات كمية كبيرة من الإشعاع ويمكن أن تسبب اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض. ما هي الشفق بالعين المجردة؟ الشفق القطبي بالعين المجردة، أو الأضواء الشمالية، عبارة عن عروض للضوء الطبيعي تحدث في المناطق القطبية. وتحدث هذه الظواهر الملونة نتيجة اصطدام جزيئات مشحونة من الشمس بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. كيف يتم التنبؤ بالتنبؤات الشمسية؟ يتم تحديد التنبؤات الشمسية من خلال تحليل البيانات من مختلف الأجهزة والأقمار الصناعية التي تراقب نشاط الشمس. يبحث العلماء عن علامات التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، والتي عادة ما تكون مؤشرات على العواصف المغناطيسية الأرضية. هل يمكن رؤية الشفق القطبي في المناطق ذات الغطاء السحابي؟ يمكن أن يعيق الغطاء السحابي رؤية الشفق القطبي لأنه يحجب رؤية سماء الليل. تعتبر السماء الصافية مثالية لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية، حيث يمكن للسحب أن تحجب العروض الملونة.