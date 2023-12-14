طلاب جامعة شمال كنتاكي ينقبون عن قطع أثرية تاريخية في موقع ثكنات نيوبورت السابق

يشرع طلاب جامعة شمال كنتاكي في مشروع أثري مثير، من أجل الكشف عن آثار مهمة من ماضي المنطقة. أصبح موقع Newport Barracks القديم بالقرب من Riverboat Row مركزًا لنشاط التنقيب.

بعد أن استخدموا رادارًا مخترقًا للأرض على نطاق واسع في وقت سابق من هذا العام، أصبح الطلاب الآن يتسخون أيديهم أثناء تعمقهم في الموقع. هدفهم هو تحديد واستعادة العناصر التي يمكن أن تسلط الضوء على عمليات الثكنات خلال القرن التاسع عشر، عندما كانت بمثابة سكن لجنود الجيش لمدة قرن تقريبًا.

وقد أسفرت أعمال التنقيب الأولية عن اكتشاف مثير. في أول مجرفة من التربة، اكتشف الطلاب الفخار الأمريكي الأصلي، وكشفوا عن تاريخ غني يسبق الثكنات بحوالي ألف عام. ومع ذلك، فإن التركيز الأساسي للمشروع يكمن في كشف أسرار الحصن، حيث لعب دورًا مهمًا خلال حرب عام 1812.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الحفر، التي بدأت يوم الاثنين، باستخدام الآلات الثقيلة لمدة أسبوع تقريبًا. بعد هذه المرحلة، سيتولى الطلاب مهمة غربلة التربة يدويًا بدقة للكشف عن المزيد من القطع الأثرية.

بمجرد استرداد القطع الأثرية، سيقوم الطلاب بتحليل النتائج التي توصلوا إليها وتوثيقها بدقة. وبعد ذلك، سيتم التبرع بالعناصر بسخاء للمتاحف المحلية، مما يضمن حصول الجمهور على فرصة تقدير هذه الكنوز التاريخية والتعلم منها.

لا يوفر هذا المشروع الأثري لطلاب جامعة شمال كنتاكي خبرة عملية لا تقدر بثمن فحسب، بل يساهم أيضًا في فهم أكثر شمولاً للماضي الغني للمنطقة. من خلال اكتشاف هذه القطع الأثرية والحفاظ عليها، فإنهم يحافظون بشكل نشط على القصص الرائعة لثكنات نيوبورت ودورها في تشكيل منطقة الولايات الثلاثية ومشاركتها.