طقس شديد يقترب من الساحل الشمالي الشرقي ووسط المحيط الأطلسي

يستعد شمال شرق الولايات المتحدة وساحل وسط المحيط الأطلسي لظروف مناخية قاسية من المتوقع أن تضرب يوم الأحد. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة واحتمال تساقط الثلوج على جبال الآبالاش الشمالية والشمال الشرقي الداخلي.

ويصاحب اقتراب العاصفة جبهة باردة ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة أثناء تحركها عبر الغرب الأوسط والساحل الشرقي. أشارت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى وجود خطر طفيف من هبوب رياح مدمرة واحتمال حدوث أعاصير في أجزاء من ولايات كارولينا الشرقية وجنوب شرق فيرجينيا وشمال فلوريدا وجنوب جورجيا.

تخضع أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وفيرجينيا حاليًا لمراقبة الإعصار الرسمية حتى الساعة 8:00 مساءً. إت. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع مدينة نيويورك ولونغ آيلاند والمناطق السفلية الوسطى من هدسون في نيويورك عدة بوصات من الأمطار والرياح القوية، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي.

صرح مكتب حاكم نيويورك كاثي هوتشول أن المدينة قد تشهد ما يصل إلى 3 بوصات من الأمطار وسرعة الرياح تصل إلى 50 ميلاً في الساعة. وحذر هوتشول أيضًا من تساقط ثلوج كثيفة ورطبة في مناطق معينة، بما في ذلك شمال البلاد ووادي موهوك ووسط نيويورك ومنطقة العاصمة ومناطق وسط هدسون العليا مساء الأحد. قد تؤثر هذه الظروف على السفر يوم الاثنين وربما تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

توجه حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتنبيه السكان بشأن الفيضانات المحلية والعواصف الرعدية الشديدة في جميع أنحاء الولاية. كما أشار إلى احتمال تساقط الثلوج في الأجزاء الشمالية الشرقية من ولاية نيوجيرسي.

نصح الحاكم هوتشول سكان نيويورك بالبقاء على اطلاع بتقارير الطقس والتخطيط لسفرهم وفقًا لذلك. وحث الحاكم مورفي سكان نيوجيرسي على تجنب السفر غير الضروري وتوخي الحذر إذا كانت القيادة لا مفر منها.

وفي الختام، يستعد الساحل الشمالي الشرقي والوسطى للمحيط الأطلسي لظروف مناخية قاسية، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج واحتمال حدوث الأعاصير. وننصح السكان بتوخي الحذر ومراقبة تحديثات الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.