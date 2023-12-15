تم الإعلان عن ظروف مرورية جديدة للطريق المتجه شمالًا 400

سيواجه سائقو السيارات الذين يسافرون على الطريق 400 المتجه شمالًا في غرب سينيكا ظروفًا مرورية جديدة في نهاية هذا الأسبوع. أعلنت وزارة النقل بالولاية أنه سيتم إغلاق جزء من الطريق بين طريق الاتحاد وشارع سينيكا لإصلاح الجسر.

بدءًا من الساعة 6 مساءً يوم الجمعة حتى الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين، سيتم إعادة توجيه جميع حركة المرور المتجهة شمالًا على الطريق 400. سيُطلب من السائقين الخروج من Union Road واتباع منعطف على طول Union Road وCentre Road وSeneca Street قبل العودة إلى الطريق السريع عبر منحدر شارع Seneca. يعد هذا الإغلاق المؤقت والتحويل ضروريًا لتسهيل إكمال إصلاحات الجسور في المنطقة في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تحث وزارة النقل بالولاية سائقي السيارات على توخي الحذر والقيادة بمسؤولية في مناطق العمل. سيتم مضاعفة غرامات السرعة في هذه المناطق، وقد يواجه السائقون الذين يتلقون إدانتين أو أكثر بسبب السرعة في منطقة العمل تعليق رخصة قيادتهم.

ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات المرورية وفرض عقوبات أكثر صرامة على السرعة، تهدف وزارة النقل بالولاية إلى ضمان سلامة سائقي السيارات وعمال البناء. من الضروري أن يلتزم السائقون بأنماط المرور المعلنة وأن يتحلوا بالصبر أثناء عملية إصلاح الجسر.

تذكر أن تخطط لمسارك وفقًا لذلك وتتيح وقتًا إضافيًا للسفر إذا كنت ستستخدم الطريق 400 المتجه شمالًا في نهاية هذا الأسبوع. حافظ على سلامتك وقم بالقيادة بمسؤولية لتقليل أي اضطرابات محتملة ناجمة عن الإغلاق المؤقت والتحويل.