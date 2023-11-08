استخدام كوريا الشمالية للإنترنت: مراجعة تحليلية لإحصائيات الاتصالات والهاتف المحمول والنطاق العريض

في عالم أصبح فيه الاتصال أمرًا حيويًا بشكل متزايد، تبرز كوريا الشمالية كواحدة من أكثر الدول عزلة عندما يتعلق الأمر باستخدام الإنترنت. وفي ظل الرقابة الحكومية الصارمة على تدفق المعلومات، فإن مواطني البلاد لديهم إمكانية وصول محدودة إلى العالم الرقمي. دعونا نلقي نظرة فاحصة على إحصائيات الاتصالات والهواتف المحمولة والنطاق العريض في كوريا الشمالية.

الاتصالات: تهيمن شركة كوريا للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية (KPTC) المملوكة للدولة على قطاع الاتصالات في كوريا الشمالية. توفر شركة KPTC خدمات الخطوط الثابتة، بما في ذلك المكالمات الصوتية والفاكس، لعدد محدود من المشتركين. ومع ذلك، فإن توفر هذه الخدمات يقتصر في المقام الأول على المكاتب الحكومية والشركات وعدد صغير من الأفراد المميزين.

الهاتف: واكتسبت الهواتف المحمولة شعبية في كوريا الشمالية على مدى العقد الماضي، لكن الوصول إلى الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة لا يزال مقيدًا للغاية. شركة Koryolink المملوكة للدولة هي مشغل شبكة الهاتف المحمول الوحيد في البلاد. بينما توفر Koryolink خدمات الرسائل الصوتية والنصية، فإن الوصول إلى الإنترنت يقتصر على عدد قليل من الأفراد والمنظمات المعتمدة من قبل الحكومة.

موجة عريضة: الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق غير موجود فعليًا بالنسبة لعامة السكان في كوريا الشمالية. تمنع البنية التحتية المحدودة والسيطرة الحكومية التوفر الواسع النطاق لاتصالات الإنترنت عالية السرعة. وبدلاً من ذلك، تركز الحكومة على توفير الوصول إلى الإنترنت للجامعات والمؤسسات البحثية وبعض المكاتب الحكومية.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تقوم كوريا الشمالية بتقييد الوصول إلى الإنترنت؟

ج: تفرض حكومة كوريا الشمالية رقابة مشددة على الوصول إلى الإنترنت للحفاظ على قبضتها على تدفق المعلومات ومنع التأثير الخارجي الذي يمكن أن يتحدى نظامها.

س: هل يستطيع الكوريون الشماليون الوصول إلى المواقع الدولية؟

ج: لا، الحكومة تقيد الوصول إلى المواقع الدولية وبدلاً من ذلك تروج لشبكة إنترانت تسيطر عليها الدولة تسمى كوانغميونغ، والتي توفر وصولاً محدودًا إلى المحتوى المحلي المعتمد.

س: هل هناك أي خطط لتحسين الوصول إلى الإنترنت في كوريا الشمالية؟

ج: في حين أعربت الحكومة عن بعض الاهتمام بتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، فمن المرجح أن تكون أي تغييرات تدريجية وخاضعة لرقابة مشددة لضمان توافقها مع مصالح النظام.

في الختام، يظل استخدام الإنترنت في كوريا الشمالية مقيدًا للغاية، مع محدودية الوصول إلى خدمات الاتصالات والهواتف المحمولة وخدمات النطاق العريض. وتستمر السيطرة الصارمة التي تفرضها الحكومة على تدفق المعلومات في عزل البلاد عن المشهد الرقمي العالمي، مما يترك لمواطنيها الحد الأدنى من خيارات الاتصال.